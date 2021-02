vor 1 Min.

Papiercontainer in Ulm fängt Feuer: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Weil Papiermüll brannte, rückte die Feuerwehr in Ulm aus.

Papiermüll wurde in Ulm angezündet. Weitere Müllcontainer wurden beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Ulm Papiermüll in Brand gesetzt. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) hat nach eigenen Angaben jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge sah das Feuer gegen 20.45 Uhr im Egginger Weg. Ein Papiercontainer brannte in der Nähe eines Gebäudes. Der Zeuge wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Müllcontainer noch leicht beschädigt. Weiterer Schaden entstand nicht. Wer den Container anzündete, ist nicht bekannt. (AZ)

