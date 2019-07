00:32 Uhr

Parcels bringen den Groove ins Ulmer Zelt

Wir verlosen Karten für Konzert am Freitag

Der Umzug nach Berlin hat sich für die fünf Australier von Parcels gelohnt: Inzwischen hat sich das Quartett mit seinem Disco-Pop, bei dem das „Saturday Night Fever“ der 70er-Jahre mitschwingt, der aber dennoch aktuell klingt und an Gruppen wie Phoenix oder Whitest Boy Alive erinnert, eine solide Fanbasis erobert – obwohl ihr Debütalbum erst im Herbst 2018 erschienen ist. Das liegt vermutlich daran, dass Parcels live noch besser sind als auf Platte, was sie bei diversen Club- und Festivalauftritten bewiesen haben. Und vielleicht auch daran, dass die Bandmitglieder auch aussehen, als wären sie einer Folge „Magnum“ entsprungen.

Davon kann man sich jetzt auch in Ulm überzeugen: Am Freitag, 5. Juli, sind Parcels erstmals in der Münsterstadt zu erleben – um 20 Uhr im Ulmer Zelt. Ihr Auftritt ist das vorletzte Konzert der Saison in der Friedrichsau. Wie die Organisatoren nun mitteilten, ist im Vorprogramm das Ulmer Folk-Duo Liffey Looms zu hören.

Leser der NUZ haben die Chance, kostenlos dabei zu sein, wenn Parcels-Stücke wie „Lighten Up“ zum Grooven einladen: Wir verlosen dreimal zwei Tickets für das Konzert. Wer gewinnen will, schreibt bis Donnerstag, 4. Juli, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Parcels“ an gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.

Wer kein Glück hat: Es gibt noch Karten auf ulmerzelt.de und am Kartenwagen am Zelt, der jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. Heute, Mittwoch, 3. Juli, tritt in der Au das Ukulele Orchestra of Great Britain auf. Das Konzert ist ausverkauft. (az)

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter nuz.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Themen Folgen