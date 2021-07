Ungewöhnliche Location: Am Blaubeurer Tor gibt's bald Kunst, Kultur und Party

Kultur am großen Kreisverkehr an der B10? Das Eröffnungswochenende des Ulmer Kultursommers wartet mit Eventprogramm am Blaubeurer Tor auf.

Die Stadt Ulm hat erst vor Kurzem angekündigt, gemeinsam mit allerlei Akteuren und Akteurinnen aus der städtischen Kunst- und Kulturszene ein Sommerprogramm auf die Beine zu stellen. Jetzt folgt die Überraschung: Schon kommende Woche soll es losgehen. Dabei wird ein Ort zum Tummelplatz für Kunst und Kultur, an dem sonst nur der Stadtverkehr kreiselt.

Kulturwochenende am Blaubeurer Tor in Ulm

Ein ganzes Wochenende lang, vom 23. bis zum 25. Juli, wird die Grünfläche im Kreisverkehr, inmitten des Blaubeurer Rings zum Veranstaltungsgelände - das teilt die Kulturabteilung der Stadt mit. Dieses Fest soll zugleich der Startschuss werden für den "Ulmer Kultursommer". In dieser Reihe soll Kulturprogramm außergewöhnliche Orte in der Stadt erobern (wir berichteten).

Nie zuvor sei die Grünfläche in der Mitte des Blaubeurer Rings an der B10 kulturell bespielt worden, sagt Sabine Schwarzenböck, Leiterin der Ulmer Kulturabteilung. Damit bietet der Ring nicht allein einen außergewöhnlichen Rahmen für den Kultursommer. "Vielmehr sollen Kenntnisse in der Bespielung des Ortes für die Landesgartenschau 2030 erlangt werden." Wegen der kurzfristigen Planung stehe erst seit vergangener Woche fest, dass das Event am Blaubeurer Tor stattfinden kann. "Verschiedenste Genehmigungen mussten erst eingeholt werden. Jetzt aber haben wir grünes Licht", so Samuel Rettig, Chef des Ulmer Klubs Gleis 44, der für das Projekt mitverantwortlich ist.

Neben Gleis 44 beteiligen sich viele Akteure an der Programmgestaltung. Das Wochenende läutet am Freitag (23. Juli) der freie Ulmer Radiosender Free FM mit "Mixed Music" und Hip-Hop ein. Am Samstag (24. Juli) geht es weiter mit der Veranstaltungsreihe "Decadance" und dem DJ-Duo Monkey Safari. Am Sonntag (25. Juli) gestalten der Ulmer Soundcircus-Inhaber Martin Maag und der ehemalige Eden-Betreiber Roy Bichay mit Soul und Funk-Musik den Abschluss. Kulinarisch bietet das Kultur-Wochenende am Kreisverkehr vor allem Street-food aus der Stadt und Region. Neben der Musik wird "Meister Eckards Kuriosenkabinett" unterhalten, mit Kleinkunst und Zaubershows. Der Zugang auf das Veranstaltungsgelände sei nur mit einem 3-G-Nachweis (genesen, geimpft oder getestet) möglich, teilt die Stadt mit.

Auch an der Ulmer Reithalle gibt es Kulturprogramm

Parallel dazu finden Vorstellungen der Tanz-Performance Balagan! statt. Sie wird am 23. Juli auf dem Ulmer Roxy-Parkplatz, am 24. Juli auf dem Kornhausplatz und am 25. Juli auf dem Weinhof, jeweils um 18.30 Uhr und 20 Uhr aufgeführt. Eine Mischung aus Castingshow, Tanz-Performance und Wagenrennen à la Ben Hur inszeniert die Choreografin Helena Waldmann. Am Start sind dabei drei knatternde Lastendreiräder der Marke "Piaggio Ape" und Profi- und Laientänzer.

Weitere Orte sind für den Kultursommer angedacht, eine weitere Location steht fest: Bald zieht der Ulmer Kultursommer in die Reithalle ein. Am Freitag, 30. Juli, wird dort der Ulmer Produzent Nico Bulla mit seinem Projekt "Are You There?" zwischen Skater-Rampen auflegen. Am Samstag, 31. Juli, eröffnet dann die Berliner Band Der singende Tresen mit ihrem Liedtheater die Literaturwoche Donau 2021 des Literatursalons Donau. (AZ)

Info: Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter kultursommer.ulm.de.