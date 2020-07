vor 34 Min.

Passant wird nachts am Ulmer Busbahnhof ausgeraubt

Am Ulmer Busbahnhof ist ein 58-Jähriger am frühen Mittwoch von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden.

Ein 58-Jähriger ist am frühen Mittwoch am Ulmer Busbahnhof von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden.

Am Ulmer Busbahnhof ist ein 58-Jähriger am frühen Mittwoch von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 1 Uhr war der Mann zu Fuß in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Steig H sei er von dem Täter ohne Vorwarnung mit einer Bierflasche angegriffen worden, sagte er später der Polizei. Der Täter habe ihn zu Boden gestoßen und ihm das Handy und den Geldbeutel weggenommen. Danach sei er in Richtung Apothekergarten geflüchtet. Die Polizei suchte den Täter sofort mit mehreren Streifen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Überfall am Busbahnhof in Ulm: Polizei bittet um Hinweise

Der Täter sei etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkelhäutig, hat kurze Haare, einen Dreitagebart und war mit einer Jeanshose bekleidet. Die Polizei hofft unter der Telefonnummer 0731/188-0 auf Zeugenhinweise und fragt: Wer kennt den Täter oder kann Hinweise zu ihm geben? Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat den Täter im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes gesehen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei Ulm rät: Im Notfall sofort den Notruf wählen

Die Ulmer Polizei rät: Wenn Sie Opfer einer Straftat werden, wenden Sie sich sofort an die Polizei. Wenn Sie bedroht oder beraubt werden haben sie manchmal keine Möglichkeit, sich gegen den Täter direkt zu wehren. Aber Anzeige zu erstatten, ist auch eine Art, sich zu wehren. Nutzen Sie im Notfall den Notruf 110. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen