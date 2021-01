vor 36 Min.

Patient aus Senden an Coronavirus-Mutation gestorben - auch Alb-Donau-Kreis betroffen

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2. Die Viren können aber auch mutieren und ihre Form verändern. Jetzt sind Varianten in den Kreisen Neu-Ulm und Alb-Donau aufgetaucht.

Plus Das Landratsamt Alb-Donau meldet eine Virus-Variante, die ein Ähnlichkeit mit der britischen, der brasilianische und der südafrikanischen hat. Ein Patient aus Senden ist an der dänischen Variante gestorben.

Von Ronald Hinzpeter

Jetzt wird in Deutschland gezielt nach Mutationen des Coronavirus gefahndet, die Labore haben eine entsprechende Anordnung des Bundesgesundheitsministeriums erhalten. Und sie werden fündig: Im Kreis Neu-Ulm hat ein Augsburger Labor die sogenannte dänische Variante entdeckt, die als ausgestorben galt.

Drei Menschen hatten sich damit infiziert. Weitere Ansteckungen mit dem sogenannten Nerz-Virus sind vorerst nicht gefunden worden, betätigte am Donnerstag Laborchef Armin Schwarzbach gegenüber unserer Redaktion.

Mit dänischer Virus-Variante infizierter 60-Jähriger gestorben

Allerdings ist jetzt ein Mann gestorben, der sich mit der dänischen Variant infiziert hatte. Das Landratsamt bestätigte, dass er in einer Kurzzeitpflege-Einrichtung untergebracht war. Er sei über 60 Jahre alt gewesen. In der Einrichtung wurden nun Reihentests angeordnet. Die Proben gehen an das Landesgesundheitsamt, erklärte Landkreis-Sprecherin Kerstin Weidner.

Unterdessen meldet das Landratsamt Alb-Donau ebenfalls einen Fund: Bei einem Arbeiter "aus dem osteuropäischen Raum" hat ein Labor eine neuartige Mutation nachgewiesen.

Eine solche Mutation wurde auch bei den Virus-Varianten aus Brasilien, Südafrika und Großbritannien nachgewiesen, welche mit einer erhöhten Übertragbarkeit einhergehen. Welche Virus-Variante bei besagtem Fall im Alb-Donau-Kreis konkret vorliegt, ist derzeit unklar.

Der infizierte Arbeiter wird zwischenzeitlich mit schweren Krankheitssymptomen stationär behandelt. Er wohnt zusammen mit weiteren Arbeitern in einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem Grundstück des St. Konradi-Hauses in Schelklingen. Die Stadtverwaltung habe "umgehend Maßnahmen zur Eindämmung veranlasst" und das Gelände des Konradi-Hauses in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt noch am Mittwochabend mit einem Zaun abgeriegelt, um die Isolierung der potentiellen Kontaktpersonen zu gewährleisten.

Ulmer Gesundheitsamt schickt Bewohner in Jugendwohnheim in Quarantäne

Die Bewohner befinden sich auf dem Gelände in Quarantäne. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ist auch ein im Jugendwohnheim St. Konradi-Haus lebender Jugendlicher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen und ob es sich ebenfalls um eine Variante des Erregers handelt, ist nach Angaben des Landratsamtes derzeit unklar. Der genaue Laborbefund stehe noch aus. Das Gesundheitsamt lässt nun alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft, des Jugendwohnheims und alle Mitarbeiter der Einrichtung testen. Bei der Suche nach den Kontaktpersonen stehen die Kollegen des erkrankten Arbeiters im Mittelpunkt.

Etliche Corona-Infizierte auf der Großbaustelle

Er und eine Vielzahl von Kollegen waren auf einer großen Baustelle im Ulmer Industriegebiet Donautal tätig. In diesem Umfeld sind inzwischen zehn weitere Covid-19-Fälle bekannt geworden – darunter auch ein Reiserückkehrer aus Großbritannien, der sich nach heutigem Kenntnisstand nicht an die geltenden Quarantäneregeln gehalten hat.

Ob es sich bei diesen Infektionen ebenfalls um Virus-Varianten handelt, ist noch nicht klar. Das Landratsamt betont, dass "die Bearbeitung dieses Ausbruchs" sich äußerst schwierig gestalte. Zudem wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Testbefunde bekannt, die Mutationen nachweisen. Näheres ist momentan nicht bekannt.

Wie ansteckend ist das Nerz-Virus?

Was das im Kreis Neu-Ulm entdeckte Nerz-Virus betrifft - deutschlandweit sind bisher zehn Infektionsfälle bekannt geworden - so geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor, dass es offenbar nicht zu den Mutationen zählt, die ein höheres Krankheitsrisiko bedeuten. Die so bezeichnete "Cluster 5/mink-Variante" aus Dänemark sei weder beim Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) noch beim Robert Koch Institut (RKI) unter den Varianten aufgeführt, die ein höheres Risiko darstellen. Sie war seit November nicht mehr beim Menschen gefunden worden.

Laborleiter Armin Schwarzbach erklärt dazu: Nachdem in Dänemark der Nerz-Bestand, in dem die Mutation entdeckt wurde, getötet worden war, sei zur Gefährlichkeit und zum Ansteckungsrisiko nicht mehr geforscht worden. Diese Viren-Version galt als ausgerottet. Seiner Einschätzung nach sei sie aber nicht so leicht übertragbar wie die britische Mutation. Die soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein, als das herkömmliche Coronavirus.

