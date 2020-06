vor 2 Min.

Pauken in den Pfingstferien

In einem einwöchigen Ferienkurs bereiten sich die Wirtschaftsschüler in Senden auf ihre Prüfungen vor.

Schüler der Wirtschaftsschule in Senden kommen freiwillig in den Extra-Unterricht – trotz Ferien

Von Angela Häusler

Pauken trotz Ferien hieß es in dieser Woche für den Großteil der Absolventen an der städtischen Wirtschaftsschule Senden (WiSS). Eine Woche lang drückten sie freiwillig die Schulbank, um sich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten.

Von den insgesamt 36 Prüflingen aus den Klassen zehn und elf nahmen immerhin 25 an den Extra-Lernstunden teil. „Die Schüler sind sehr motiviert und können bei dieser Gelegenheit noch mal gezielt und unkompliziert nachfragen. Denn die Online-Prüfungsvorbereitung wie in der letzten Zeit ist schon ziemlich aufwendig“, erzählt Lehrerin und Rektorin Helga Grabinger. Und auch für die Lehrer sei es keine Frage gewesen, die Schüler mit Zusatzunterricht zu unterstützen.

Zwar besuchen die Jugendlichen seit dem 27. April wieder den Unterricht im Schulhaus, doch die Stunden laufen anders ab als gewohnt.

Wegen der Corona-Bestimmungen sitzen höchstens zehn Schüler in einem Klassenraum. Das geht während der Ferien besonders gut, weil alle Zimmer leer sind. Zeiten, in denen die Schüler unbeaufsichtigt sind, gibt es so gut wie nicht: Ob beim Kommen, Gehen oder bei Ortswechseln im Haus, stets behalten Lehrer die jungen Leute im Auge, damit beispielsweise Abstandsregeln eingehalten werden. Und die gewohnte große Pause gibt es im Corona-Schulalltag auch nicht.

Unterricht haben die Jugendlichen derzeit nur in ihren Prüfungsfächern: Deutsch, Mathematik, Englisch, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Übungsunternehmen. Wegen der zurückliegenden Schulschließungen wurde der Prüfungszeitraum um zwei Wochen nach hinten verlegt.

So bibbern die Schüler nun dem Start am 15. Juni entgegen, wenn die Prüfungszeit mit dem Fach Englisch beginnt. Eine Abschlussfeier mit den Eltern wird es in diesem Jahr aber nicht geben. Nach Möglichkeit soll die Feier nachgeholt werden.

Für die restlichen Schüler, die jetzt jahrgangsweise ins Haus zurückgeholt werden, verlaufen die nächsten Schulwochen bis zu den Sommerferien ebenfalls ungewohnt: Sie haben jeweils eine Woche Schule und eine Woche Heim-Unterricht.

