Perfide Betrugsmasche: Rentnerin übergibt Geld und Gold

Geld und Gold im Wert von insgesamt 90.000 Euro hat eine Betrügerbande bei einer Rentnerin in Ludwigsfeld erbeutet. Sie nutzten dabei eine neue, perfide Betrugsmasche.

Eine Rentnerin aus Neu-Ulm ist Betrügern aufgesessen, die mit einer neuen Masche Geld und Gold im Wert von insgesamt 90000 Euro erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die betagte Rentnerin am vergangenen Mittwoch von der angeblichen Schwiegertochter angerufen.

Im mehreren Telefonaten täuschte die vermeintliche Schwiegertochter eine finanzielle Notlage wegen eines Immobilienkaufes vor und bat die Frau um einen Betrag von 100000 Euro. Daraufhin übergab die Rentnerin vor ihrem Haus 50000 Euro an eine unbekannte Frau, die zuvor von der Anruferin als Geldabholerin angekündigt wurde.

Nach dieser Geldübergabe meldete sich die vermeintliche Schwiegertochter sofort wieder telefonisch und forderte weiteres Geld. Nachdem die ältere Dame darauf dann ins Zweifeln geriet, rief ein angeblicher Notar an, der den vorgetäuschten Immobilienkauf der Schwiegertochter bestätigte.

Erst die falsche Schwiegertochter, dann ein falscher Polizist

Um die Skepsis der Rentnerin zu entkräften, rief danach noch ein falscher Polizeibeamte bei der Frau an. Dieser gab dabei an, dass man wegen einer Telefonüberwachung von den Geldforderungen bei der Rentnerin informiert sei und es sich dabei um eine Betrügerbande handeln würde. Um diese Bande jedoch überführen und festnehmen zu können, müsste die Rentnerin nochmals eine Geldübergabe durchführen. Danach würde sie auch wieder ihr gesamtes Geld zurückerhalten.

Nachdem die ältere Dame darauf einging, kam es erneut in der Nähe ihres Hauses zu einer Übergabe von 10000 Euro und Gold im Wert von 30000 Euro an dieselbe Geldabholerin wie zuvor. Nach dieser zweiten Übergabe am Nachmittag meldete sich erneut ein angeblicher Polizeibeamter bei der Geschädigten und bedankte sich für die Zusammenarbeit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat etwas gesehen?

Der Rentnerin kamen im Anschluss jedoch Zweifel und sie informierte daraufhin ihren Sohn. Dieser erkannte sofort, dass seine Mutter Opfer einer Betrügerbande wurde und informierte die Polizei in Neu-Ulm. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0 auf verdächtige Personen und Beobachtungen im Bereich des Grüntenweg in Ludwigsfeld am vergangenen Mittwochnachmittag, 6. März.

Das rät die Polizei

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Vermögensverhältnisse



Behörden fordern nie auf solche Art und Weise Geld oder Vermögenswerte von Ihnen



Setzen sie Familienangehörige über diese Vorgehensweisen in Kenntnis



Informieren Sie bei derartigen Anrufen Ihre Angehörigen



In Bayern erhalten Sie keine Anrufe von der Notrufnummer 110!



Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110



Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung



Das Phänomen der falschen Polizisten

Die äußerst professionellen und sehr sprachgewandten Anrufer stellen sich als Polizeibeamte, oder auch andere behördliche Vertreter vor.

Durch geschickte Manipulation und wiederholte, teils über Wochen dauernde Kontaktaufnahme gelingt es ihnen, ein starkes Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern aufzubauen.

Um sich zu legitimieren, wird das Opfer teils aufgefordert bei der örtlichen Polizeidienststelle zurückzurufen.

Der Täter täuscht dann durch das Einspielen eines Freizeichens vor, dass die Verbindung unterbrochen wurde, obwohl diese noch weiter besteht.

Wenn das Opfer nun die Nummer der örtlichen Polizei oder die 110 wählt, wird keine neue Verbindung aufgebaut. Stattdessen täuscht derselbe Täter oder ein Komplize vor, den Anruf als „richtige Polizei“ wieder anzunehmen.

Die Polizei appelliert deshalb: Trennen Sie die Verbindung durch Auflegen und wenden sie sich an die Notrufnummer 110, wenn möglich von einem anderen Telefon. Lassen Sie sich nicht verbinden!

Die im Telefondisplay der Angerufenen angezeigte Rufnummer kann von den Tätern über eine Software manipuliert werden. Im Falle falscher Polizeibeamter wird teils die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle oder die örtliche Vorwahl in der Verbindung mit der 110 angezeigt. Die Anzeige einer bekannten Rufnummer ist also kein Grund für falsches Vertrauen. (az)

