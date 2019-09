00:33 Uhr

Persönliche Beratung wird geschätzt

60 Firmen präsentieren sich bei der gut besuchten Leistungsschau im Vöhringer Kulturzentrum

Die Einkaufs- und Erlebnismesse im Kulturzentrum hat sich am Wochenende einmal mehr als Magnet für Besucher aus Vöhringen und dem Umland erwiesen. Die Vielzahl der Aussteller wertete der Vorsitzende des Vöhringer Gewerbevereins, Bürgermeister Karl Janson, bei der Eröffnung als Zeichen dafür, dass die Präsentation vor Ort auch in Zeiten des Internets von großer Bedeutung sei. Das direkte Gespräch zwischen Kunden und Produkthersteller ermögliche größtmögliche Information.

Regionale Firmen finden Janson zufolge in Vöhringen die besten Rahmenbedingungen, großzügige Räume im Kulturzentrum wie auch auf den Freiflächen rund ums Haus sowie einen kompetenten Ausrichter. Das war schon wie in den Vorjahren das Unternehmen HSR-Messen. 60 Aussteller boten einen bunten Mix aus Mode, Schmuck, Dekoration für das gemütliche Heim, alles zur Sicherheit der eigenen vier Wände, Serviceleistungen im Bereich ambulanter Pflegedienste, Fitness sowie eine schillernde Palette zum Thema Wellness. Zu Letzterem zählte etwa blitzender Schmuck mit eingebauten Magnetteilchen, die Wohlbefinden vermitteln sollen. Schmuck mit Halbedelsteinen war in besonders aparter Verarbeitung ein Hingucker.

Was die Mode für Herbst und Winter bietet, lässt sich einfach zusammenfassen: Leoparden-Print für Mäntel, Jacken und Blusen sind der Trend schlechthin, Sneaker sind das begleitende Schuhwerk, bequem und auch gesellschaftsfähig zum abendlichen Outfit. Wer gesund kochen wolle, dabei abwechslungsreich und schmackhaft, der brauche „die Zaubermaschine für Männer“, wie ein Besucher das Allzweckgerät Thermomix humorvoll nannte.

Ein treuer Besucher der Messe ist Gastwirt Christian Gruber aus Prad in Südtirol, dessen Speck, gerauchte Würstel und das herzhafte Vinschgauer Paarl-Brot in Vöhringen begehrt sind. Dafür steigt er schon morgens um 4 Uhr ins Auto Richtung Illertal, wie er erzählte.

Von besonderem Interesse waren Entwicklungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Eine vom Freistaat geförderte Neuheit ist die Kombination von Fotovoltaikanlagen und die Speicherung des gewonnenen Stroms, vorgestellt von einer Vöhringer Firma. Die durch Fotovoltaikanlagen gewonnene Energie fließt direkt ins häusliche Stomnetz und versorgt Haushaltsgeräte. Wenn der Strom aber nicht ganz verbraucht ist – wenn zum Beispiel der Wasch- oder Kochvorgang beendet ist – kann die Energie gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden. (ub)

