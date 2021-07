Pfaffenhofen

vor 42 Min.

"Äußere Taverne" in Pfaffenhofen ist verkauft - was folgt nun?

Plus Die seit 15 Jahren leer stehende Gastwirtschaft "Äußere Taverne" in Pfaffenhofen hat einen neuen Besitzer. Was wird nun aus dem Schandfleck an der Hauptstraße?

Von Michael Kroha

Verliert Pfaffenhofen bald seinen Schandfleck? Seit 15 Jahren schon steht die "Äußere Taverne" an der großen Kreuzung an der Hauptstraße leer. Immer mal wieder wurde gemunkelt, dass jemand das Gebäude abkaufen und umgestalten könnte. Doch daraus wurde bislang nichts. Doch jetzt kommt reichlich Bewegung in die Angelegenheit.

