Pfaffenhofen

vor 16 Min.

Antrag der Grünen: Pfaffenhofen soll pestizidfreie Kommune werden

Plus Die Grünen im Marktgemeinderat wollen, dass in Pfaffenhofen keine Pestizide mehr verwendet werden. Die anderen Räte sehen dafür aber keine Notwendigkeit.

Von Quirin Hönig

Ein Antrag der Grünen aus Pfaffenhofen knüpft an die Idee des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" an. Ein Pestizid-Verbot sei eine Möglichkeit, "jegliche Kleintiere besser zu schützen", so Marktgemeinderat Christoph Maisch. Über 50 Städte deutschlandweit, wie Tübingen, Saarbrücken oder Münster, haben sich bereits zu pestizidfreien Kommunen erklärt. Doch die anderen Mitglieder des Rats überzeugt diese Idee nicht, denn schon jetzt wird auf den kommunalen Flächen Pfaffenhofens kaum Pflanzenschutzmittel verwendet.

