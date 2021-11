Pfaffenhofen-Berg

vor 2 Min.

Pfaffenhofer Unternehmen kümmert sich um Lebensretter aus Acrylglas

Der Inhaber der Donau-Lichtkuppeltechnik GmbH, Klaus Przewodnik, in seinem Betrieb vor den Rauchabzugsmeldern.

Plus Als junger Mann wartete Klaus Przewodnik nebenher Feuerlöscher, nun ist er seit 30 Jahren Chef der Donau-Lichtkuppeltechnik. Die Arbeit ist wichtig und gefragt.

Von Stefan Kümmritz

Mitten in Pfaffenhofen-Berg ist ein zwar kleiner Betrieb, der aber wichtige Arbeiten verrichtet und weit über die Region hinaus bis ins österreichische Villach in Kärnten gefragt ist: die Donau-Lichtkuppeltechnik GmbH. Der Gründer und weiterhin Chef des Betriebs ist der 59-jährige Klaus Przewodnik, ein waschechter Berger, dessen Vater allerdings aus Oberschlesien stammt. Dieses Jahr feiert er mit seiner Frau Sandra, die auch in den Betrieb integriert ist, und weiteren acht Mitarbeitern das 30-jährige Firmenjubiläum, zu dem er von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen