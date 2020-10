00:32 Uhr

Pfaffenhofen: Betrugsmasche aufgeflogen

81-jähriger Rentner lässt sich am Telefon nicht abzocken

Ein Rentner aus Pfaffenhofen hat Betrüger am Telefon erkannt und sich geschützt. Wie die Polizei berichtet, erhielt der 81-jährige Mann am Mittwochvormittag einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, er habe knapp 40000 Euro gewonnen. Zur Überweisung der Gewinnsumme müssten noch Formalitäten geklärt werden, soll der Anrufer gesagt haben. Außerdem müsse der Mann Wertguthabenkarten im Wert von 500 Euro kaufen, sodass der Transfer des Geldes stattfinden kann.

Dem Rentner wurde laut Polizei genau beschrieben, wie und wo er solche Karten kaufen kann und es wurde angekündigt, dass etwa eine Stunde später eine Beauftragte vorbeikommen werde, um die Karten in Empfang zu nehmen. Anschließend könne die Gewinnsumme transferiert werden.

Der 81-jährige Pfaffenhofener ging zum Schein auf diese Abmachung ein, verständigte aber umgehend die Polizei. Offenbar hatte der Anrufer aber bereits den Verdacht, dass seine Betrugsmasche aufgeflogen sein könnte, denn es kam schließlich niemand an das Haus des Rentners. Letztlich ist dem umsichtigen Mann kein Schaden entstanden, berichtet die Polizei Weißenhorn. (az)

