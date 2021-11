Pfaffenhofen

vor 50 Min.

Die Feuerwehr soll ihren Standort in Roth behalten

Plus Die Feuerwehrhäuser in Roth und Pfaffenhofen weisen Mängel auf und müssten erneuert werden. Eine Zusammenlegung lehnt der Marktrat jedoch mehrheitlich ab.

Von Andreas Brücken

Wenn die Feuerwehren in Pfaffenhofen, Roth und Berg ausrücken, geht es meist eng zu. Wenig Platz und sanierungsbedürftige Räumlichkeiten in beiden Gebäuden hat ein Planungsbüro in einem Gutachten bereits vor einigen Monaten festgestellt. In Roth sei das Feuerwehrhaus in einem so schlechten Zustand, dass sich aus wirtschaftlicher Sicht eine Sanierung nicht lohnen würde, hieß es in der Standortanalyse. Nach dem aktuellen Bedarfsplan der Feuerwehr sei dort für den Betrieb zu wenig Platz, die Sicherheitsstandards seien mangelhaft und die Technik nicht mehr zeitgemäß. Deshalb hat jüngst der Pfaffenhofer Marktgemeinderat diskutiert, wie es jetzt weitergehen soll.

