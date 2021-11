Feuerwehr verhindert Großbrand von Holzstadel in Diepertshofen

Plus Auf einem Anwesen in Diepertshofen brennt ein Auto komplett aus. Die Feuerwehr Pfaffenhofen verhindert, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen.

Schneller und schlagkräftiger Einsatz der Feuerwehr Pfaffenhofen verhinderte in der Nacht zum Samstag einen Großbrand: Kurz vor ein Uhr hatte ein Hausbesitzer im Pfaffenhofener Ortsteil Diepertshofen bemerkt, dass sein im Hof abgestelltes Auto im Motorraum zu brennen begonnen hatte und bald darauf in Vollbrand stand.