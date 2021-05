Pfaffenhofen

12:13 Uhr

Feuerwehreinsatz in Pfaffenhofen: Mann reinigt Ofen und starker Rauch tritt aus

In Pfaffenhofen musste die Feuerwehr anrücken.

Weil der Ofen nicht richtig brennen wollte, will ein Mann in Pfaffenhofen seinen Ofen reinigen. Dann rückt die Feuerwehr an.

