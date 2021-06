Pfaffenhofen

Kommt bald eine Realschule nach Pfaffenhofen?

Plus Weil es den Schulen im Landkreis an Platz mangelt, regen die Freien Wähler eine Realschule in Pfaffenhofen an. Doch es gibt noch eine weitere Idee.

Von Quirin Hönig

In den Schulen im Landkreis Neu-Ulm wird der Platz knapp. Deshalb befasste sich der Marktgemeinderat von Pfaffenhofen in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag der Fraktion der Freien Wähler (FWG). Diese will prüfen lassen, ob sich die Gemeinde als Standort einer Realschule eigne. Sollte das möglich sein, wäre zu prüfen, ob die Realschule als eigenständige Schule oder als Zweigstelle der Realschule Weißenhorn geplant werden soll. Anregung dafür war ein Artikel unserer Redaktion darüber, dass Schüler im Landkreis Neu-Ulm wegen Platzproblemen in Container ziehen müssen.

