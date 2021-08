Marktrat Pfaffenhofen nimmt Stellung gegen geplante Bahnstrecke

Plus Die ICE-Trasse Ulm-Augsburg ruft im Pfaffenhofer Marktrat keine Begeisterung hervor. Ein Positionspapier macht deutlich, warum das Gremium das Projekt ablehnt.

Aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes und wegen des Eingriffs in die Lebensqualität der Bürger sind die Mitglieder des Pfaffenhofer Marktgemeinderates gegen die geplante ICE-Neubaustrecke von Ulm nach Augsburg. Die Trasse soll die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf 26 Minuten verkürzen. Schon im Februar wurde das Thema bei einer Sitzung angesprochen. Nun legt der Marktrat in einer Stellungnahme seinen Standpunkt dar.