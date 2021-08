Pfaffenhofen

vor 17 Min.

Nach Roth-Hochwasser: Pfaffenhofen soll künftig besser geschützt werden

Plus Nach dem Roth-Hochwasser im vergangenen Monat spricht der Gemeinderat Pfaffenhofen darüber, wie man den Ort besser schützen kann. Es gibt erste Ideen.

Von Quirin Hönig

Die extremen Regenfälle im vergangenen Monat haben auch vor Pfaffenhofen nicht halt gemacht. Als am zweiten Juli-Wochenende die Roth über die Ufer trat, kam es zu Schäden im Gemeindegebiet. Der Marktrat beriet in seiner jüngsten Sitzung, was zu tun ist, um die Gemeinde besser gegen Hochwasser zu schützen.

