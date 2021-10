Pfaffenhofer Markträte wollen nicht mehr Verkehrskontrollen

Plus Autofahrer können in Pfaffenhofen aufatmen. Die Verwaltung wollte der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitreten. Warum sich die Markträte dagegen entschieden.

Im Rathaus Pfaffenhofen häufen sich die Beschwerden über zu schnelle Fahrzeuge, die Missachtung der Verkehrsregeln und falsch parkenden Autos. Auch Radfahrer auf Gehwegen, die Sicherheit vor der Schule und den Kindergärten sowie die zunehmende Lärmbelästigung sind immer wieder die Probleme, mit denen sich Bürger an die Marktverwaltung wenden. Die Verwaltung schlug häufigere Kontrollen vor. Die Markträte lehnten das jedoch ab.