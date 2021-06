Pfaffenhofen-Roth

07:00 Uhr

Roth feiert am Sonntag den Abschluss der Kirchensanierung

Die Rokoko-Kirche St. Leonhard in Roth ist jetzt gründlich saniert worden. Auch der Zwiebelturm hat dabei eine neue Kupferblecheindeckung erhalten.

Plus Gut ein Jahr dauerten die Sanierungsarbeiten, nun erstrahlt die Kirche St. Leonhard in Roth in neuem Glanz. Bischof Bertram Meier kommt zur Wiedereröffnung.

Von Willi Baur

Exakt 13 Monate nach dem Beginn der Sanierungsarbeiten kann am Sonntag die 1760 erbaute Rokoko-Kirche im Pfaffenhofer Ortsteil Roth wieder eröffnet werden. Dazu hat sich auch der Augsburger Bischof Bertram Meier angesagt. Die Freude darüber ist bei allen Verantwortlichen wie den Gläubigen der Pfarrei groß, zumal sogar der veranschlagte Kostenrahmen eingehalten werden konnte.

