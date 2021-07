Streit in Balmertshofen eskaliert: Mann schlägt zu

Ein Streit ist in Pfaffenhofen-Balmertshofen eskaliert. Ein Mann schlug auf einen 34-Jährigen ein. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Pfaffenhofener Ortsteil Balmertshofen ist am späten Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Demnach gerieten ein 52-Jähriger und ein 34 Jahre alter Mann auf einem Hof in Streit. Dabei soll der Ältere einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Streites ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)