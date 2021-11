Vereine in Pfaffenhofen bekommen Zuschüsse von der Marktgemeinde

Der Kultur-, Sport- und Jugendausschuss des Marktes Pfaffenhofen entscheidet, wie viel Geld örtliche Vereine für das Jahr 2021 erhalten.

Unter den Markträten im Pfaffenhofer Kultur-, Sport- und Jugendausschuss hat große Einigkeit geherrscht. In jedem der fünf Tagesordnungspunkte der jüngsten Sitzung wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst. Alle Vereine, die bis Ende September einen Zuschussantrag eingereicht hatten, werden entsprechend der Richtlinien der Marktgemeinde unterstützt. Insgesamt 23.064 Euro gehen dieses Jahr an diese Vereine. Von dieser Summe erhalten Sportvereine mit 18.943 Euro den größten Anteil.

Drei Vereine erhielten projektbezogene Zuschüsse

Zusätzlich wurden drei weitere projektbezogene Zuschüsse genehmigt. Die Pfarrgemeinde Pfaffenhofen soll 4.000 Euro für die Jugendarbeit bekommen. Mit 200 Euro unterstützt die Marktgemeinde die Anschaffung einer selbst fahrenden Rasenwalze für den Modellfliegerclub Roth. Für die Sanierung des Sportplatzes des SV Beuren ist ein Zuschuss von 1.800 Euro genehmigt worden.

Beim Sportverein Beuren fiel dieses Jahr auch ein Verbesserungsbeitrag in Höhe von 3.155 Euro an, weil die Fernleitung von Beuren nach Pfaffenhofen ausgebessert werden musste. Da die Marktgemeinde das Grundstück an den Verein verpachtet, übernahm sie diese Kosten.

