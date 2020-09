vor 57 Min.

Pfaffenhofen: Wurden absichtlich Scherben auf den Feldweg gelegt?

Ein Spaziergänger findet Glasscherben, Schrauben und Nägel auf einem Feldweg. Es besteht der Verdacht, jemand hätte die Gegenstände dort absichtlich hingelegt.

Ein Spaziergänger hat am Mittwoch einige gefährliche Gegenstände auf einem Feldweg in Pfaffenhofen entdeckt. Der Mann ist laut der Polizei Weißenhorn mit seinem Hund in Pfaffenhofen unterwegs gewesen, als er feststellte, dass auf einem Feldweg, der vom westlichen Ende der Waldstraße in Richtung Süden zu den dortigen Feldscheunen führt, Glasscherben, Nägel und Schrauben lagen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Gegenstände dort absichtlich abgelegt wurden, um Hundebesitzer von diesem Weg abzuhalten.



Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat oder wem zukünftig etwas auffällt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (az)

