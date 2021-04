Pfaffenhofen bewirbt sich um Fördergelder, um Ortskern zu verdichten

Plus Pfaffenhoffen erhofft sich für die Entwicklung des Ortskerns finanzielle Unterstützung von der Förderinitiative "Innen statt Außen". Es gibt aber noch Skepsis.

Mit der Förderinitiative "Innen statt Außen" will die bayerische Städtebauförderung Kommunen dabei helfen, bereits bestehende Bausubstanz nachzuverdichten und somit auch eine Flächenversiegelung am Ortsrand zu vermeiden. Bürgermeister Sebastian Sparwasser sieht gute Chancen, dass Pfaffenhofen in das Programm aufgenommen wird. Die Gemeinderäte befürchten aber, dass man damit die eigene Entscheidungsfreiheit einschränke.

Für alle teilnehmenden Gemeinden von "Innen statt Außen" werden die finanziellen Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung von 60 auf 80 Prozent erhöht. Voraussetzung für die Teilnahme an der Förderinitiative ist ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek), wie es Pfaffenhofen jüngst in Auftrag gab. Allerdings müssen die Gemeinden auch einen sogenannten Selbstbindungsbeschluss fassen: Damit verpflichten sie sich, die Entwicklung des Ortskerns gegenüber der Erschließung neuer Baugebiete vorzuziehen.

Pfaffenhofener Gemeinderäte wollen sich nicht einschränken

"Eventuell binden wir uns einen Klotz ans Bein", warnte Christoph Oetinger von den Freien Wählern (FWG) in der Gemeinderatssitzung. Wie seine Kollegen aus den anderen Fraktionen im Gemeinderat befürchtet er, dass Pfaffenhofen sich in der städtebaulichen Planung einschränken würde. Zu viele Fragen seien noch ungeklärt. So konnte nicht beantwortet werden, wie sich "Innen statt Außen" auf die derzeitigen Neubaugebiete auswirkt, wie lange das Förderprogramm läuft und ob der Selbstbindungsbeschluss auch dann noch gilt, wenn es keine Unterstützung mehr gibt.

Deshalb schlug Oetinger vor, lediglich Interesse an dem Förderprogramm zu bekunden, aber den Beitritt erst zu diskutieren, wenn alle Fragen geklärt wurden. Markus Werwein von der CSU gab außerdem zu bedenken, dass derartige Förderinitiativen eine sehr lange Laufzeit hätten und die Gefahr bestehe, die Entscheidungen eines zukünftigen Gemeinderats zu blockieren.

Ortskern: Interesse an der Förderinitiative ist in Pfaffenhofen da

Da die Bewerbung bis Mitte April fällig ist, beschloss der Gemeinderat, sich für das Programm zu bewerben, aber über einen Selbstbindungsbeschluss erst abzustimmen, wenn alle Fragen geklärt sind. Andreas Wöhrle (FWG) schlug vor, auch die Erfahrungen anderer Gemeinden mit "Innen statt Außen" einzuholen. Weißenhorn sei bereits Teil der Initiative. Bürgermeister Sparwasser bestätigte den Gemeinderäten bei dem Beschluss ausdrücklich: "Wir binden uns heute nicht."

