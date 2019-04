06:00 Uhr

Pfaffenhofen darf wieder das Marktfest feiern

Nach einem Jahr Zwangspause wird das Marktfest heuer stattfinden. Der Vereinsring setzt auf ein neues Konzept.

Von Christoph Lotter

Die Pfaffenhofer dürfen sich freuen: In diesem Jahr gibt es wieder ein Marktfest. Die Neuauflage der Traditionsveranstaltung präsentiert sich am Wochenende vom 20. und 21. Juli allerdings in gänzlich frischem Gewand. Das neue Konzept für das Sommerfest stellte der Vereinsring-Vorsitzende Tobias Simon bei der Jahreshauptversammlung vor.

Mehr als 40 Jahre lang war das Marktfest in Pfaffenhofen fester Bestandteil der Menschen aus der Marktgemeinde und den umliegenden Kommunen. Doch im vergangenen Jahr musste das Fest abgesagt werden. Immer weniger ehrenamtliche Helfer waren bereit, mit anzupacken. Zudem stellten wachsende Auflagen die Organisatoren vor zunehmende Schwierigkeiten, gerade in finanzieller Hinsicht. Teures Sicherheitspersonal, große Toilettenanlagen und Absperrungen trieben die Kosten zuletzt in die Höhe. Die Einnahmen hingegen fielen deutlich geringer aus als erwartet.

Noch ein Jahr Pause war keine Option

Doch eine erneute Zwangspause war für Simon keine Option: „Pfaffenhofen erwartet, dass wieder ein Fest stattfindet“, sagte er am Mittwoch bei der Versammlung des Vereinsrings. Die Neuauflage des Marktfestes fällt unter dem Motto „Gemeinsam für Pfaffenhofen“ vorerst allerdings weitaus kleiner aus als bisher. Als ersten Schritt haben die Organisatoren die Veranstaltung in diesem Jahr von drei auf zwei Tage verkürzt. Auch ein neuer Standort ist gefunden: Die Feier steigt heuer am Kirchplatz zwischen Rathaus und Kirche. Von den knapp 800 Sitzplätzen auf dem Rathausplatz haben die Gäste freien Blick auf die Bühne am Römerweg. Die Toilettenanlagen sind auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus angedacht. Der Ausschank, die Essenausgabe und die Kasse sollen ihren Platz an der Baustelle finden. Rund 750 Arbeitsstunden teilen die Pfaffenhofer Vereine für die Organisation, den Auf- und Abbau sowie an den Festtagen untereinander auf.

Das Marktfest beginnt wie gehabt mit einem Festgottesdienst, diesmal am Samstag um 9 Uhr. Das neue Konzept sieht auch kulinarisch und musikalisch einige Neuerungen vor. Die Ulmer Liveband „Parkbank“ begleitet die Veranstaltung heuer am Samstag mit einem gemischten Repertoire. Am Sonntag spielen örtliche Musikvereine und Jugendkapellen.

Die Lebensmittel kommen aus dem Ort

Besonders das Thema Verpflegung lag Simon am Herzen. Der Vereinsring setzt dem neuen Konzept zufolge ausschließlich auf Betriebe aus dem Ort, die die Lebensmittel auf dem Fest frisch zubereiten. Neben den deftigen Klassikern wie Brotzeit oder gegrillte Sau wird es erstmals auch Speisen für Veganer geben. Bürgermeister Josef Walz lobte die Organisatoren in höchsten Tönen: „Das Warten hat sich gelohnt, das neue Marktfest könnte ein Markenzeichen unserer Gemeinde werden.“

Neben dem Comeback für das Marktfest verkündete Vereinsring-Vorsitzender Simon auch Neuigkeiten bezüglich des Pfaffenhofer Marktmobils. So sollen die Gebühren ab 1. Mai auf 37 Cent pro Kilometer sinken – bisher waren es 42 Cent.

Auch der Termin für den 13. Marktlauf steht mit dem 6. Oktober bereits fest. Zudem plant der Vereinsring 2020 wieder einen Faschingsumzug am Rathausplatz.

