vor 21 Min.

Pfaffenhofen findet Platz für Geyer-Fenster

Kunstwerk lagert noch auf dem Bauhof

Lang lag ein 21 Quadratmeter großes Glasfenster von Wilhelm Geyer, einem der bedeutendsten Vertreter religiöser Kunst des 20. Jahrhunderts, auf dem Pfaffenhofener Bauhof im Dornröschenschlaf (wir berichteten). Im kommenden Jahr soll das Werk zu neuem Leben erweckt werden, erzählt Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz. Ursprünglich war das Fenster, das Szenen aus dem Leben des Bischofs und Universalgelehrten Albertus Magnus zeigt, 1959/60 für die Volksschule des Ortes geplant gewesen und dort auch eingebaut worden; allerdings wurde die Schule dann nicht wie zunächst vorgesehen nach Albertus Magnus, sondern nach dem in Pfaffenhofen begrabenen Flugpionier Hermann Köhl benannt. Das riesige bunte Glasfenster verschwand bei einem Umbau aus dem Treppenhaus der Schule – und wurde fast vergessen.

Nun ist ein Ort gefunden, an dem das aus 30 bleiverglasten Feldern bestehende Kunstwerk wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Im neuen Jahr wird der in Containerbauweise in den 70er Jahren erstellte Teil des Kindergartens St. Monika abgerissen, ein Neubau für vier Gruppen wird neben der Alten Schule entstehen. Neu- und Altbau sollen durch ein gemeinsames Treppenhaus verbunden werden – und in diesem hohen Gebäude wird das Albertus-Magnus-Fenster seinen Platz finden, so die Pläne des Architekturbüros Hermann Spiegler.

Bürgermeister Walz jedenfalls, der das Fenster noch aus seiner Kindheit kennt, freut sich über die gefundene Lösung: „Dass es auf dem Bauhof vor sich hin siechte und mehr und mehr vergessen wurde, fand ich traurig. Jetzt soll sich die Öffentlichkeit wieder daran freuen können“, sagt er. Und Albertus Magnus, der als Schutzpatron der Naturwissenschaftler gilt und der vom Künstler Wilhelm Geyer als „der Weise Europas“ bezeichnet worden war, wird dann in buntem Glas jüngere Kinder erfreuen als einst, als Walz noch Schüler der Hermann-Köhl-Schule war. (köd)

