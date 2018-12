30.11.2018

Pfaffenhofen hat etwas mehr Schulden

Die Rücklagen sind dennoch üppig

Rund 3,4 Millionen Euro Schulden hatte der Markt am Ende des vergangenen Jahres, wie Bürgermeister Josef Walz dieser Tage bei den Bürgerversammlungen in Pfaffenhofen und Beuren mitgeteilt hat.

Nicht ohne Stolz versteht sich, denn die daraus resultierende Pro Kopf-Verschuldung beläuft sich damit auf gerade mal 470 Euro – ein Klacks im Vergleich zu vielen anderen Kommunen. Zumal sich der Wert noch dadurch relativiert, dass der Markt etwas mehr als sieben Millionen Euro auf der hohen Kante hat. „Faktisch sind wir damit schuldenfrei“, sagte der Rathauschef. Die naheliegende Frage nach einer Schuldentilgung in größerem Umfang beantwortete er denn auch gleich selbst: „Die Verpflichtungen ergeben sich aus längerfristig angelegten Darlehensverträgen, die angesichts der seinerzeit vermeintlich günstigen Zinslage abgeschlossen worden sind.“

Ein großer Teil davon steht wohl im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Schulsporthalle. Denn eben auf das Jahr 2013 fällt das Rekordhoch der jüngsten Vergangenheit. „Seither haben wir die Verschuldung wieder planmäßig und kontinuierlich zurückgeführt“, so Walz weiter, verbunden mit dem Hinweis: „Wir sind doch Schwaben und wirtschaften sparsam.“

Ein skeptischer Bürger in Beuren wollte es freilich genauer wissen: „Sind das wirklich alle Schulden, die der Markt hat?“, fragte er. Walz indes war um eine Antwort nicht verlegen, hatte die Zahlen in bester Kämmerer-Manier parat wie die Geburtstage seiner Enkelkinder: „Der Markt selbst hat in der Tat exakt die genannten Schulden“, bestätigte der Bürgermeister, aber einige mehr gebe es über diese hinaus doch. Und zwar bei Einrichtungen, an denen der Markt bekanntlich beteiligt ist: Beim Zweckverband Abwasserbeseitigung Mittleres Rothtal nämlich sind es Walz zufolge 1,2 Millionen, beim Zweckverband Wasserversorgung Rauher Berg Gruppe 1,6 Millionen Euro.

Der aufmerksame Bürger war mit dieser Auskunft zufrieden, der Rathauschef ist es auch. Die gleichwohl gute Finanzlage in Pfaffenhofen lässt es Walz zufolge jetzt zu, „dass wir anstehende größere Projekte ohne Neuverschuldung finanzieren können“. (pth)

