Pfaffenhofen plant mehr günstigen Wohnraum

Plus Die Wohnungsgesellschaft Weißenhorn, zu der Pfaffenhofen gehört, will zehn geförderte Wohnungen im Neubaugebiet Hasenäcker errichten.

Wegen des Zuzugs in den Landkreis Neu-Ulm wächst auch die Einwohnerzahl von Pfaffenhofen. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen ist es schwierig, eine Bleibe zu finden. Deshalb möchte die Wohnungsgesellschaft Weißenhorn (WGW) zehn geförderte Wohnungen im Neubaugebiet Hasenäcker errichten.

WGW-Geschäftsführerin Anja Wenzel erläuterte dem Pfaffenhofer Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung das Vorhaben. Da es bisher noch keine detaillierten Pläne gibt, zog sie ein Projekt für soziales Wohnen in Weißenhorn als Beispiel heran, das im Baugebiet beim Spitalweg geplant ist.

Sozialer Wohnungsbau aus Weißenhorn als Beispiel

Das Projekt in Weißenhorn umfasst zwölf Wohnungen von unterschiedlicher Größe. Die meisten sollen drei Zimmer haben sowie eine Dachterrasse, einen Balkon oder einen kleinen Gartenbereich. Während die Bäder voll ausgestattet sein sollen, müssten die Mieter ihre eigene Küche mitbringen. Auf einen Aufzug wolle man verzichten, da dadurch die Nebenkosten für die Bewohner steigen würden. Die Möglichkeit einen Aufzug nachzurüsten, soll aber bestehen. Das Gebäude wurde von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Allgäu (BSG Allgäu) geplant. Diese soll auch die Wohnungen für Pfaffenhofen entwerfen.

Der so geschaffene Wohnraum würde für mindestens 25 Jahre unter die Mietpreisbindung fallen. Das heißt, die Wohnungen dürfen in dieser Zeit nur zu dem von der Regierung von Schwaben vorgegebenen Preis vermietet werden. Dieser ist von Ort zu Ort unterschiedlich und muss für Pfaffenhofen noch ermittelt werden. In Weißenhorn beträgt er 8,50 Euro pro Quadratmeter. An den Wohnungen interessierte Mieter brauchen allerdings auch einen Wohnberechtigungsschein, um diese beziehen zu können. Nach Ablauf der 25 Jahre können die Wohnungen zum Marktpreis vermietet werden.

Wohnungen kommen ins Pfaffenhofer Neubaugebiet Hasenäcker

Die BSG Allgäu sei laut Wenzel schon mit der Planung des Gebäudes beauftragt. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle würde es aber noch etwas dauern, bis konkrete Entwürfe vorliegen. Dass man bereits dieses Jahr mit dem Bauen beginnen könne, sei unwahrscheinlich. Max Spleiss von den Freien Wählern gab zu bedenken, dass im Neubaugebiet Hasenäcker noch zwei weitere Mehrfamilienhäuser geplant sind, zu denen der Bau der WGW optisch passen sollte. Wenzel versprach ein Vorgehen strikt nach dem Bebauungsplan, in dem sich auch Vorgaben für die Außengestaltung des Gebäudes finden.

Bis die WGW nähere Informationen zur Planung vorstellen kann, möchte die Marktgemeinde Pfaffenhofen eine Bedarfserhebung durchführen. Damit soll ermittelt werden, wer den geförderten Wohnraum in Pfaffenhofen am dringendsten benötigt und wie demnach die Wohnungen gestaltet werden sollen. Es könnten beispielsweise Familien, Senioren oder Alleinerziehende in Frage kommen. Die WGW wurde 1947 gegründet und verwaltet 150 Wohnungen. Die Marktgemeinde Pfaffenhofen ist mit zehn Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

Lesen Sie dazu auch: