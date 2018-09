vor 52 Min.

Pfaffenhofer Räte halten Premium-Spazierwege für überflüssig

Selbst die Aussicht auf EU-Fördermittel kann die Marktgemeinderäte nicht von der Idee des Vereins Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm überzeugen.

Von Willi Baur

Schöner spazieren im Umland der Klostergemeinde: Der Verein Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm strebt ein Projekt „Spazierwege rund um den Roggenburger Forst“ an. Der Markt Pfaffenhofen wird sich daran nicht beteiligen. Nach einer lebhaften Diskussion sah der Marktgemeinderat am Donnerstag für seinen Bereich keinen Bedarf an der Maßnahme, die derzeit noch im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft wird. Ihre Umsetzung soll mit EU-Fördermitteln aus dem Leader-Programm teilfinanziert werden.

Am Ende half auch das leidenschaftliche Plädoyer von Marina Kuhn nicht. Die Geschäftsführerin des Vereins hatte nachdrücklich für die geplanten „Premium-Spazierwanderwege“ geworben. Sie seien ein „attraktives Naherholungsangebot“ und nutzten neben der örtlichen Bevölkerung auch den Unternehmen der Region als Standortfaktor, zumal sie im Rahmen des Konzepts einheitlich und überregional vermarktet werden sollen. „Dies wäre touristisch gesehen ein wegweisender Schritt“, ergänzte Kuhn und verwies auf das bereits erfolgreich umgesetzte Radwegenetz im Landkreis. Aber der Widerstand im Gremium war groß, reihenweise formulierten Mitglieder quer durch die Fraktionen ihre Bedenken.

Franz Winter (CSU) etwa sagte: „Es gibt doch hier schon gut ausgeschilderte Spazierwege, wollen wir immer mehr Leute im Wald?“ Ähnlich argumentierte Hildegard Feurich-Kähn von der SPD und verwies konkret auf verschiedene „wunderschöne Spazierwege an der Roth“. Und CSU-Marktrat Markus Werwein befand: Am schönsten sei ein Naturwanderweg, „nur wegen des Zuschusses kann ich dem Konzept nichts Gutes abgewinnen“.

Es geht um Privatgrundstücke

Von „absolutem Schwachsinn“ sprach gar Maximilian Spleiß (FWG). Er sei selbst Jagdpächter und wisse: „Schon jetzt haben wir viele Leute im Wald und Hunde dazu, selbst in der Nacht beim sogenannten Geo-Caching“, schimpfte Spleiß. Ihre Ablehnung signalisierten auch seine Fraktionskollegen Franz Walk („Wir haben doch schon sechs ausgewiesene Wanderwege und hier versucht, die Wälder zu schonen“) und Claudia Walk: „Wir haben kein Beherbergungsgewerbe. Die Leute laufen deshalb bei uns nur rum und lassen ihren Müll liegen.“ Das sei kein Gewinn für den Markt Pfaffenhofen und bringe nur Probleme.

Den entscheidenden Aspekt indes sprach Hildegard Mack an, der ihre Fraktionskollegin Maria Störk beipflichtete: „Es geht hier um Privatgrundstücke“, sagte Mack. Sich darüber Gedanken zu machen, sei wunderbar, aber ohne die Zustimmung der Eigentümer Makulatur. Sie zu informieren und mit ihnen zu sprechen, wäre der erste Schritt. Doch dazu kommt es nicht mehr. Eine große Mehrheit des Gremiums lehnte das Unterfangen grundsätzlich ab. Nur Bürgermeister Josef Walz und CSU-Rat Anton Rupp sprachen sich für eine weitere Verfolgung des Konzepts aus.

Walz hatte zuvor schon auf zu erwartende Widerstände der Grundstückseigner hingewiesen, gestützt auf eigene Erfahrungen. Schon vor 20 Jahren sei er im Bereich von Marienfried mit dem Versuch gescheitert, dort einen öffentlichen Spazierweg auszuweisen. Dieses Konzept sah einen etwa vier Kilometer langen, abwechslungsreichen „Premiumweg“ mit Start und Ziel bei der Kirche vor. Ähnliche Probleme wären Walz zufolge auch beim zweiten Vorschlag für den Marktbereich zu erwarten gewesen, einem Höhenweg bei der „Beurensäge“.

