Pfarreiengemeinschaft ändert Gottesdienstzeiten

Die Pfarreiengemeinschaft Roggenburg hat kurzfristig den Beginn der Osternachts-Feiern geändert. Anmeldungen behalten trotzdem ihre Gültigkeit. Folgende Zeiten sind jetzt gültig für Ostersamstag: Schießen 18 Uhr, Biberach 18 Uhr, Biberachzell 20 Uhr, Roggenburg 20 Uhr. Am Ostersonntag ist der Beginn in Wallenhausen und in Oberreichenbach um 6 Uhr. Das teilt das Katholische Pfarramt mit. (AZ)