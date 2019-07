vor 35 Min.

Pfarrer Spiegel blickt auf seine Zeit in Senden zurück

Stadtpfarrer Stephan Spiegel verlässt Senden nach elf Jahren und geht nach Neusäß. Er blickt auf eine bewegende – und eine baureiche – Amtszeit in der Illerstadt zurück.

Von Angela Häusler

Nach elf Jahren in Senden verabschiedet sich Stadtpfarrer Stephan Spiegel in diesem Sommer vom Illertal: In Neusäß bei Augsburg erwarten ihn ab September neue Aufgaben. Beim Pfarrfest am 7. Juli wird der Geistliche offiziell verabschiedet. Im Amt ist er noch bis Ende August. Neuer Sendener Pfarrer wird Waldemar Obrebsky, der in der Pfarreiengemeinschaft Weißenhorn arbeitet. „Es waren vor allem die Begegnungen mit Menschen, die mich geprägt haben“, sagt Stephan Spiegel mit Blick auf seinen baldigen Abschied. Er habe hier eine schöne Zeit erlebt, „für die ich sehr dankbar bin“. Auf die Nachricht seines Weggangs hin brächten viele Gläubige ihr Bedauern zum Ausdruck, „das zeigt mir, dass mir viel Wertschätzung entgegengebracht wird, und darüber hin ich sehr froh“. Für viele Gemeindemitglieder komme es überraschend – so war es auch für ihn selbst, denn geplant hatte er den Weggang noch nicht. Er habe die freie Stelle in Neusäß auf Bitten des Bischofs zugesagt, berichtet Spiegel, der ansonsten wohl noch zwei bis drei Jahre hier geblieben wäre.

Bauprojekte halten den Pfarrer auf Trab

Neben seinen liturgischen und seelsorgerischen Arbeitsbereichen, von Gottesdiensten über Sakramentspenden und Religionsunterricht bis zu Ehevorbereitungskursen haben den 52-jährigen in den vergangenen Jahren zahlreiche Bautätigkeiten auf Trab gehalten. Schließlich füllte sich mit der Zeit eine ganze Liste mit großen Vorhaben, um die baufälligen Gotteshäuser der Gemeinde instandzuhalten. Über immerhin zwei Jahre zog sich die aufwendige Sanierung der Jodokkirche hin, und auch die Betonsanierung an St. Josef nahm viel Zeit in Anspruch. Die Sanierung der Kapelle in Ay läuft zwar noch, wird aber Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Unterm Strich darf ich sagen, dass wir dann mit allen drei Kirchen für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt sind“, so Spiegel.

Die Pfarrei bewege sich „in ruhigem Fahrwasser“, erzählt er. Anfängliche Differenzen hatten zu Beginn seiner Amtszeit hohe Wellen geschlagen, doch das habe sich schnell stabilisiert, erinnert sich Spiegel. Die Gremien der Gemeinde arbeiteten harmonisch zusammen und auch das Team der Pfarrei-Angestellten funktioniere problemlos.

Letzteres ist übrigens am 1. Mai um ein zusätzliches Mitglied gewachsen: Für den im vergangenen Dezember ausgeschiedenen, ehrenamtlich tätigen Kirchenpfleger Peter Kaiser ist die neue Verwaltungsleiterin Margit Schein gekommen, die sich hauptamtlich um alle finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde kümmert. Da ist schließlich vieles zu verwalten, von den Kindergärten St. Christophorus und St. Josef über die Bücherei bis zum Altenzentrum St. Elisabeth. Die Frauen-Fraktion im Team ist im Januar außerdem durch die neue Kirchenpflegerin, Sylvia Billmayer, verstärkt worden. Diesbezüglich, schmunzelt der Pfarrer, „sind wir also auf der Höhe der Zeit“.

Er hätte gerne noch den Kindergarten an der Weberei mitgestaltet

Bedingt durch die Einrichtungen der Pfarrei und ihre zahlreichen Mitarbeiter hat Spiegel auch viel Zeit mit Mitarbeitergesprächen und Personalpolitik verbracht. Gerade die Aufgabenvielfalt hat die Tätigkeit des Stadtpfarrers geprägt. „Es ist viel Verantwortung damit verbunden, es gibt ständig neue Überraschungen – ich habe jeden Tag dazugelernt“, so der gebürtige Würzburger. Und das nächste Großprojekt läuft bereits: Eigentlich hätte Spiegel noch gern den in kirchlichem Betrieb geplanten neuen Kindergarten auf dem Webereigelände mit ins Laufen gebracht. Das wird nun der Nachfolger übernehmen, während auf Spiegel in Neusäß größere Umstrukturierungen warten: Denn dort gilt es in der nächsten Zeit, aus sieben, längerfristig sogar acht Gemeinden, eine Pfarreiengemeinschaft zu bilden.

Eine Herausforderung, auf die sich der 52-jährige freut. „Die Kunst wird sein, alle zusammenzuführen, und gleichzeitig die Eigenarten jeder Pfarrei zu erhalten“, meint Spiegel, das sei sicherlich eine „ganz andere Art des Arbeitens“. Dass die Pfarrei St. Josef bald ebenfalls Bestandteil einer Gemeinschaft wird, sieht Spiegel derzeit nicht. Zumindest, so lange der Wullenstetter Pfarrer Anton Maric im Amt ist, werden die Sendener noch selbstständig bleiben. Für Spiegel steht im August der Umzug auf dem Programm und er macht Urlaub, diesen hatte er bereits vor dem Wechsel geplant: Mit einer Reise nach Peru und Bolivien erfülle er sich einen lang gehegten Traum, sagt Spiegel.

Pfarrer Stephan Spiegel wird am Sonntag, 7. Juli, verabschiedet. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst in St. Josef mit anschließenden Grußworten. Danach feiert die Gemeinde das Pfarrfest vor und im Haus der Begegnung.

