Pfarrer auf meditativen Wanderungen

Zwei ökumenische Geistliche veröffentlichen Buch

Thomas Pfundner ist Pfarrer, und er ist jemand, der leidenschaftlich gern in den Bergen wandert. Aus Bildern von Gipfeln, die er in einem Zeitraum von 15 Jahren – allein oder mit anderen – erklomm, hat Pfundner gemeinsam mit dem Weißenhorner Pfarrer Andreas Erstling den Band „Ein Kreuz auf dem Weg“ gemacht: Die meditativen Texte stammen zum Teil von Erstling selbst, zum Teil schrieb sie Thomas Pfundner auf seinen Wanderungen aus Gipfelbüchern oder Tafeln am Wegrand in sein Tourenbuch, das er führt.

Das Gipfelkreuz hat für ihn verschiedene Dimensionen, erzählt Pfundner: Die ganz irdisch-ehrgeizige Dimension des „Ich habe es geschafft!“ und zudem eine spirituelle. Interessant im internationalen Vergleich ist für ihn beispielsweise, dass die Gipfel der französischen Alpen kaum noch Kreuze haben, während die Gipfel der Dolomiten Kreuze, Madonnen oder gerade in Südtirol häufig auch von Kriegsheimkehrern und Überlebenden des Ersten Weltkrieges geschaffene Kreuzsymbole tragen, die an die blutigen Kämpfe der Region erinnern und zum Frieden mahnen. Vom Rangiswanger Horn, das Pfundner mit Konfirmanden bestieg, bis zum plötzlichen Wintereinbruch auf dem „Wilden Pfaff“ im Stubaital – die Bilder und Texte zeugen von großer Achtung vor der Natur, von Erdung und von einer Suche nach Spuren Gottes in der rauen Wirklichkeit. Gestaltet wurde der Band vom Aufheimer Eckhard Rommel. (köd)

