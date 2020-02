vor 21 Min.

Pfeifende, singende Geigen beim WKO-Konzert

Das Württembergische Kammerorchester brilliert im Kornhaus in Ulm mit seinem Stargast, einem Violinist aus Wien. Er entlockt seinem Instrument Außergewöhnliches.

Von Dagmar Hub

Keine Violinen vor der Pause, dafür nach der Pause ein Meisterwerk der Violinliteratur: Mit Überraschungen wartete das dritte Konzert dieser Spielzeit des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn im Kornhaus auf – und mit Werken so voll Ideenreichtum, dass das Publikum am Ende stehend jubelte und der Applaus erst in die Zugaben hinein endete. Stargast war der 24-jährige Ausnahmegeiger Emmanuel Tjeknavorian. Der junge Wiener, der bei einem Gastspiel bereits einmal als Dirigent das Württembergische Kammerorchester leitete, gilt als einer der wichtigsten Geiger der jungen Generation, sein Aufstieg vom österreichischen „Rising Star Award“ 2014 (dem Jahr seines Abiturs) hin zu Solo-Auftritten mit weltweit führenden Orchestern und Debüts unter anderem mit dem London Philharmonic Orchestra in dieser Saison gelang in nur wenigen Jahren.

Auf den Auftritt Tjeknavorians musste das Publikum im Kornhaus bis nach der Pause warten; dafür erstaunte das von Case Scaglione in bekannt hoher Klangkultur geleitete WKO-Orchester mit Johannes Brahms´ zweiter Serenade, geschrieben für ein Orchester ganz ohne Violinen. Der damals 25-jährige Brahms, der sich als Pianist zu jener Zeit nach intensiver Beschäftigung mit Kompositionstechniken erstmals an eigene Kompositionen für Orchester machte, muss während der Arbeit äußerst guter Laune gewesen sein – an die er sich zwei Jahre später noch erinnerte.

WKO-Konzert im Kornhaus in Ulm

Seine zweite Serenade – eigentlich eine Gattung, die zu Zeiten des jungen Brahms bereits als altmodisch galt – wirkt, als habe er alle Ideen in die fünf Sätze packen wollen, die ihm in unterschiedlichster Weise durch die Seele gegangen sein mögen: im Scherzo mit Landler-Einfällen, im dunklen, warmen und doch ein wenig geheimnisvollen „Quasi Menuetto“, im fast liturgisch wirkenden Adagio und im übermütigen Rondo.

Ludwig van Beethoven schrieb nur ein einziges Violinkonzert – und das ist mit der doppelten Länge der zu seiner Zeit üblichen Konzerte eher als Sinfonie angelegt. Es gilt als Gipfelwerk der Violinliteratur. Vom Solisten verlangt es, sich im ersten Satz auf einen permanenten Dialog mit dem Orchester einzulassen, oft die Führung zu übernehmen und dann wiederum die Melodieführung der Orchesterinstrumente aufzunehmen und zu spiegeln. Seine ganze Virtuosität darf der Solist erst in den beiden letzten Sätzen, dem Larghetto mit sofort anschließendem Rondo, ausspielen. Emmanuel Tjeknavorian tat dies mit ausdrucksstarker und emotionsgeladener Mimik und derartig selbstvergessener Hingabe, dass er seine Zuhörer in eine Art Rausch der Intensität versetzte.

Geiger Emmanuel Tjeknavorian überzeugt in Ulm

Wen würde es erstaunen, dass das Publikum Emmanuel Tjeknavorian und Case Scaglione mit stehenden Ovationen und „Bravo“-Rufen feierte und kaum zu beruhigen war? Die Zuhörer aus der Tiefe des Gehörten wieder in die Realität zu bringen, gelang Emmanuel Tjeknavorian gemeinsam mit WKO-Konzertmeister Zohar Lerner – und mit Esprit: Beide schenkten dem Publikum ein musikalisches und fröhliches Lachen mit zwei der bekanntesten Arien der Musikliteratur – allerdings weder gesungen noch auf der Flöte gespielt, wie es sich für die legendäre Arie der Königin der Nacht und für Papagenos Arie aus Mozarts „Zauberflöte“ eigentlich gehört. Stattdessen ließen Tjeknavorian und Lerner ihre Geigen Koloraturen singen, pfeifen und zwitschern – auch mit großem eigenen Vergnügen.

Das vorletzte Konzert des Württembergischen Kammerorchesters in dieser Spielzeit findet am 20. März im Kornhaus statt. Solist wird dann der weltweit gefragte Bratschen-Solist Nils Mönkemeyer sein.

Lesen Sie auch: