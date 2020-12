18:00 Uhr

Pferd stürzt bei Remmeltshofen in Graben und muss gerettet werden

Ein Reiter und sein Pferd sind bei einem Ausritt in einen Graben gestürzt. Die Feuerwehr rettet das Tier mit Tragegurt und großem Gerät.

Von Wilhelm Schmid

Unterkühlt, aber unverletzt überstanden Reiter und Pferd ein ungewolltes Fußbad im Eschachgraben zwischen Remmeltshofen und Holzheim am späten Sonntagvormittag.

Kurz vor halb zwölf Uhr war ein 78-jähriger Mann mit seinem 31-jährigen Pferd im freien Gelände zwischen den beiden Gemeinden, auf Remmeltshofer Flur, unterwegs. Aus nicht näher bekannter Ursache rutschte das Pferd am Waldrand in den Eschachgraben, der etwa einen halben Meter tief mit Wasser gefüllt ist. Nun wurden die Feuerwehr Kadeltshofen sowie die Polizei und ein Tierarzt zu Hilfe gerufen.

Feuerwehr zieht Pferd mithilfe einer Plane hoch

Die Einsatzkräfte wussten sich und dem Pferd zu helfen: Unter seinem Bauch wurde eine breite Plane durchgezogen. Die Schlaufen an den Ecken der Plane wurden an den beiden Gabeln eines Teleskopstaplers eingehängt, sodass das abgerutschte Pferd bequem hochgehoben und auf sicheren Boden gestellt werden konnte. Zuvor hatte der Tierarzt dem Pferd eine Spritze mit kreislaufstützenden und schmerzstillenden Mitteln verabreicht. Mehrere offensichtlich im Umgang mit Pferden geübte Helfer kümmerten sich um das unterkühlte Tier und versorgten es mit Decken, bis es in einen bereitgestellten Anhänger einstieg und in den warmen Stall nach Hause gebracht wurde.

Auch der Reiter war unverletzt geblieben und hatte außer teilweise durchnässter Kleidung keinen weiteren Schaden davon getragen. Nach etwa einer Stunde konnten alle Helfer sowie Polizei und Feuerwehr wieder abrücken.

