Pferde und Reiter zeigen ihr Können

Bei der Hauptshow unter dem Titel „Into the Wild“ am Samstagabend führten viele Mitglieder des PSV Roggenburg etwas vor.

Gäste und Mitglieder des PSV Roggenburg feiern am Wochenende. Vor allem die Hauptshow beeindruckt.

Von Angela Häusler

Ein aktionsgeladenes Wochenende verbrachten Reiter und Pferdefans am Samstag und Sonntag beim PSV Roggenburg. Die Pferdesportler hatten zum jährlichen Sommerfest geladen und boten ein buntes Programm. Dieses Mal gab es unter dem Motto „Into the Wild“ unter anderem Cowboys und -girls zu bestaunen.

Unterschiedliche Reit-Disziplinen kennenlernen, einen Blick in die Halle werfen und natürlich die zahlreichen Darbietungen auf dem Reitplatz genießen, dazu waren die Besucher beim Sommerfest zwei Tage lang eingeladen.

Auf dem vereinseigenen Areal zwischen Biberach und Roggenburg tummelten sich bei heißem Sommerwetter Hunderte von Gästen. Sie konnten an Biertischen unter freiem Himmel Platz nehmen und zwischen den Vorführungen das reiche Angebot an Speisen und Getränken in Anspruch nehmen.

Reitkurse, Trainings, Wettbewerbe

Das ganze Jahr über widmen sich in Reithalle und Stallungen des PSV Roggenburg die insgesamt 180 Vereinsmitglieder ihrer großen Leidenschaft: den Pferden. Reitkurse und Trainings, aber auch Wettkämpfe halten die Pferdesportler ordentlich auf Trab, berichtet Vereinschefin Iris Dobner. Denn hier trainieren viele ambitionierte und erfolgreiche Leistungssportlerinnen, unter anderem im Voltigieren. Nicht nur diese Disziplin ist beim PSV zum größten Teil Sache der Jugend. „80 Prozent unserer Mitglieder sind Jugendliche“, sagt die Vorsitzende.

Kein Wunder also, dass der Eintritt zum Fest von einem Euro pro Person zugunsten der Jugendkasse verwendet wird. Und die jungen Pferdefreunde brachten sich ins Festprogramm dann auch sowohl mit Vorführungen zu Pferd, etwa im kunstvollen Voltigieren und Ponyreiten, als auch mit einer Tombola ein.

Viele Nachwuchs-Reiter waren auch bei der Hauptvorführung am Samstagabend dabei, in der rund 40 große und kleine Sportler auf 20 Pferden und Ponys eine rasante Show inklusive Feuerzauber boten. Da gab es nicht nur Westernreiten, Springen und akrobatische Indianerinnen zu sehen, sondern auch eine Handlung: Sie drehte sich um eine in der Wildnis verloren gegangene Schulklasse, die mit allerlei Anstrengungen zurückgeholt werden musste.

Die Reiter denken sich eine Geschichte aus

Gesucht wurde sie unter anderem von ihrem auf einem Snowboard stehenden Lehrer, den ein galoppierendes Pferd so schnell über den Platz zog, dass der Staub nur so aufwirbelte. Waghalsig auch eine Darstellerin, die sich auf dem Boden liegend von einem Pferd ziehen ließ. Und zum Finale überwanden Pferde und Reiter schließlich sogar brennende Hindernisse. Auch am späteren Abend gab es bei der artistischen Feuershow noch einiges zum Staunen. Und für ihr Sommerfest hatten die Reiter dann sogar noch ein eigenes Theaterstück verfasst.

