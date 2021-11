Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz in Pfuhl aus

Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei werden zu Wohnungsbrand gerufen. Doch die Lage ist anders. Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus.

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand sind mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Freitagmittag in die Ermlandstraße in Pfuhl ausgerückt. Doch an Ort und Stelle zeigte sich, dass die Lage ganz anders war.

Neu-Ulm: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken nach Pfuhl aus

Die integrierte Leitstelle Donau-Iller hatte die Mitteilung an die Rettungskräfte weitergegeben. Die sahen in der betroffenen Wohnung schnell, dass es sich nicht um einen offenen Brand, sondern um angebranntes Essen eines Bewohners handelte. Dieser hatte nach Angaben der Polizei eine Bratpfanne samt Inhalt auf dem Herd vergessen, welche wohl bereits glühte.

Zwei Anwohner mussten mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 2500 Euro. (AZ)