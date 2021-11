Gedenkbuch zur Erinnerung an die Toten in Pfuhl entdeckt

Plus Im Heimatmuseum Pfuhl wurde jüngst eine Ausgabe des Toten-Gedenkbuchs entdeckt. Zum Volkstrauertag wird das Druckwerk dort ausgelegt.

Bei Archivarbeiten im Pfuhler Heimatmuseum wurde kürzlich eine Ausgabe des künstlerisch aufwendig gestalteten Gedenkbuches zur Erinnerung an die Toten diverser Kriege entdeckt. Dieses Exemplar – ob noch weitere existieren, konnte noch nicht geklärt werden – wird nun am kommenden Sonntag, 14. November, im Pfuhler Heimatmuseum, Hauptstraße 75, für die Besucher zur Einsicht ausgelegt, teilte der Vorsitzende der Museumsfreunde Pfuhl, Hans-Werner Ast, mit.