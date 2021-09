Neue Ausstellung bietet Einblicke in 5000 Jahre Geschichte rund um Pfuhl

Plus Schwerter, Schmuck und ein Feuerbock: Im Heimatmuseum Pfuhl wird am Sonntag eine Sonderausstellung mit archäologischen Funden eröffnet.

Eigentlich sollte die archäologische Sammlung des Landkreises Neu-Ulm längst schon ein eigenes Museum bekommen. Doch immer wieder scheiterte das Vorhaben an der Suche nach einem geeigneten Standort. Jetzt wird ein Teil der Untergrundschätze im Heimatmuseum Pfuhl, dem ländlichen Ableger der städtischen Museen, in einer Sonderausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Zu den Exponaten gehört auch das Fragment eines sogenannten Feuerbocks.