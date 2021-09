Pfarrer Renato Creutzberg hält seine erste Predigt in Pfuhl

Plus Die evangelische Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen heißt ihren neuen Pfarrer und seine Familie willkommen. Renato Creutzberg freut sich auf seine neue Aufgabe.

Mit Musik, Gesang und vielen Worten wurde die brasilianische Pfarrers-Familie Creutzberg von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen begrüßt. Allein der offizielle Teil in der mit gelb-roten Blumen geschmückten Ulrichskirche und im Gemeindehaus dauerte fast drei Stunden, anschließend wurde noch im Pfarrgarten bei Häppchen, Getränken und den Klängen des Posaunenchors gefeiert.