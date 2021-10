Pfuhl

07:00 Uhr

So feierte die Pfuhler CSU den Tag der Deutschen Einheit

Plus Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit gab es in Pfuhl einen Vortrag zum deutsch-amerikanischen Verhältnis in Neu-Ulm. 1991 ist das US-Militär abgezogen.

Von Inge Pflüger

Es fehlte nichts und doch verlief einiges anders bei der traditionellen CSU-Feierstunde anlässlich des Tags der Deutschen Einheit: Coronabedingt kamen viel weniger Gäste in den Historischen Museumsstadel Pfuhl als in den vergangenen 13 Jahren. Doch die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Larissa Ramscheid, schaffte es in ihrem Vortrag zum Thema „40 Jahre US-Militär in Neu-Ulm“ nicht gekannte Einblicke ins Leben zwischen US-Soldaten und Neu-Ulmern zu geben.

