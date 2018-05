09.05.2018

Pfuhl feiert bei Musik und Sport

Buntes Programm beim Hühnerfest

Das Sportgelände des TSV Pfuhl bei der Seehalle verwandelt sich dieser Tage wieder in einen Festplatz: Von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Mai, wird dort das 18. Hühnerfest gefeiert. Veranstalter ist der Förderverein für Aktiven- und Jugendfußball Pfuhl sowie Kegel- und Leichtathletik-Abteilung. Im eigens aufgestellten Bierzelt wird überwiegend abends mit großem Programm gefeiert, auf dem Sportgelände rollt tagsüber der Ball. An allen vier Tagen gibt es verschiedene Essen sowie Getränke. Nach Dorfmeisterschaft und Span-Sau-Cup wird beim „Hühnerfest“ zum zweiten Mal ein Elf-Meter-Turnier – der „Amberg & van Zwieten Cup“ – ausgetragen. Neu in diesem Jahr: Es gibt ein separates Turnier für Frauen und Männer. Alle können mitmachen – ein Mindestalter gibt es nicht.

Das komplette Festprogramm im Überblick:

Der Vatertag startet um 11 Uhr mit dem Fassanstich und einem Weißwurstfrühstück. Dazu spielt die Pfuhler Feuerwehrkapelle, ab 14 Uhr unterhält bei der Vatertags-Hokete die Seniorenkapelle des Musikvereins Wiblingen. Abends ist Vatertags-Party mit der erstmals in Pfuhl spielenden Partyband Andixie. Tagsüber sind ab 12 Uhr diverse Jugendturniere im Angebot.

: Das Festzelt bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen: Abends gibt die Fußballabteilung ein internes Dankeschön-Fest für sämtliche Sponsoren und Freunde des Sports. Ab 15 Uhr findet die Vereinsmeisterschaft der Leichtathletikabteilung statt.

: Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem großen E-Jugendturnier mit bis zu 40 Mannschaften. Das Turnier dient als Qualifikation für das Benefizturnier „Hippel-Lindau-Cup“ am 30. Juni in Dornstadt. Dort werden unter anderem Teams wie Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, aber auch der TSV Pfuhl (als Gastgeber des Quali-Turniers) erwartet. Ab 16.30 Uhr findet der „Amberg & van Zwieten Cup“, das Pfuhler Elfmeter-Turnier statt. Ab 19 Uhr gibt es dann die Finalparty mit DJ Shaef aus Thalfingen – und der Siegerehrung des Elfmeter-Turniers.

: Ab 9 Uhr gibt es diverse Fußball-Jugendturniere, ab 13 Uhr beginnen die Saison-Spiele der zwei Pfuhler Aktiven-Mannschaften gegen den SV Offenhausen. Und Hendl gibt es am letzten Tag zum Sonderpreis. (pfl)

