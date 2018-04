05:57 Uhr

Pfuhler Dorffest zieht vor die Seehalle

Der Vereinsring arbeitet seit Jahren an einem neuen Konzept für die Veranstaltung. Auch wenn noch Details geklärt werden müssen – das Grundgerüst steht.

Von Inge Pflüger

Für das 41. Pfuhler Dorffest im Juli soll der Parkplatz, angrenzend an „Brunis Seestuben“, in einen Festplatz umgewandelt werden. Die Pläne des Pfuhler Vereinsringes müssen nur noch von der Stadt Neu-Ulm abgesegnet werden. Während der jüngsten Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Museumsstadel war unter anderem das Traditionsfest an sich Thema – es ging aber auch um Details. So gibt es zur Dorffest-Premiere und für die Werbeplakate ein neues Dorffest-Logo. Fachmann Reinhard Raats legte in der Sitzung etliche Entwürfe vor, über die im Juni noch abgestimmt wird. Sicher ist bereits jetzt: Das Angebot wird reichhaltiger sein.

Seit Jahren sucht der Vereinsring nach Lösungen, um das Traditionsfest attraktiver zu machen. Mit der Verlegung hofft man, das zu realisieren. Deshalb arbeiten Andi Gröner und Wolfgang Krauss, die beiden technischen Leiter des Vereinsringes, und ein ausgesuchtes Team seit zwei Jahren an dem neuen Dorffest-Konzept, das bereits 2017 einstimmig verabschiedet wurde. Künftig soll auf dem rund 3500 Quadratmeter großen – und fast quadratischen Parkplatz – bei der Seehalle gefeiert werden. Dort können die Verkaufsbuden in gebündelter Form platziert werden – anders als bisher auf der lang gezogenen Straße. Dabei setzen die Verantwortlichen durch die gegenseitige Nähe auch auf mehr gegenseitige Zusammenarbeit.

Wichtiger Aspekt beim Planen war außerdem die Beschallung: Durch einen zentralen Bühnenaufbau vor den Seestuben beziehungsweise der Seehalle wird der gesamte Platz gewissermaßen in Musik gehüllt. „Knapp 2000 Besucher haben dort unten Platz“, berichtete Andi Gröner. Über die Kosten schwieg er sich allerdings aus, doch: „Spenden sind immer erwünscht“, sagte er und schmunzelte. Klar ist, Geld muss etwa für die Wasser- und Stromversorgung investiert werden. Jetzt hofft das Planungsteam, dass die Stadt Neu-Ulm grünes Licht für das Vorhaben gibt, zumal man sich vorab immer mit den Verantwortlichen der Stadt abgesprochen habe.

In Sachen Finanzen war das vergangene Vereinsringjahr laut Kassenwart Günter Kern übrigens ein Jahr der Konsolidierung. Kerns Aussagen zufolge ging das „Soll von 2016 Ende 2017 in ein Guthaben über“. Diese Mitteilung ließ wiederum die Mitglieder aufatmen, ebenso erfreulich: der Jahresbeitrag wurde nicht erhöht – er bleibt bei 50 Euro.

