Pfuhler SPD-Kandidaten sind erfolgreich, aber enttäuscht

Der Ortsverein blickt mit zwiespältigen Gefühlen auf die Kommunalwahl zurück und kürt einen neuen Vorstand

„Alle Zeichen standen im Jahr 2019 für den SPD-Ortsverein Pfuhl-Burlafingen unter einem guten Stern“, so schilderte Ortsvereinsvorsitzender Rudolf Erne im Rückblick das 100-jährige Jubiläumsjahr. Man habe sich mit aller Kraft ins Zeug gelegt und mit einer hervorragenden Ausstellung geglänzt, bei der Ulms Alt-OB Ivo Gönner als Festredner im voll besetzten Pfuhler Museumsstadel die Geschichte des Ortsvereins und der Sozialdemokratie als solche eindrucksvoll aufgezeigt habe.

Bei einem späteren Weißwurstfrühstück und gemütlichen Kaffee-Nachmittag sei es gelungen, Kontakt mit zahlreichen Bürgern zu bekommen. Weitere Aktivitäten folgten: das Maibaumschmücken, ein erfolgreiches, wenn auch arbeitsintensives Dorffest und nicht zuletzt eine festliche, besinnliche Weihnachtsfeier, welche das erfolgreiche Jubiläumsjahr krönte. Damit waren alle Mitglieder des Ortsvereins voll guter Hoffnung in Bezug auf einen erfolgversprechenden Kommunal-Wahlkampf Mitte März 2020.

Dieser allerdings wartete am Ende mit zwei Gesichtern auf. Zwar konnte der Ortsverein eines der besten Ergebnisse seiner Geschichte verzeichnen, indem die meisten Kandidaten geradezu sprunghaft nach vorne gewählt wurden. Letztendlich bedeutete diese Ausbeute jedoch eine sogenannte „silberne Zitrone“. Frustrierend war nämlich, dass teilweise die Stimmen der Kandidaten fast landesweit im Vergleich zum letzten Wahlkampf halbiert wurden.

Trotzdem stellte Erne fest: „Wir können keineswegs klagen, denn unter fünf gewählten SPD-Stadträten befinden sich drei Pfuhler“: Rosl Schäufele als Dritte Bürgermeisterin, Ulrich Schäufele als Fraktionsvorsitzender im Kreis und er selbst als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Sehr zu bedauern sei, dass mit Günter Kammerer, einem langjährigen Stadtrat (18 Jahre), und Petra Trett (6 Jahre) zwei engagierte Räte in die Warteschleife zurückfielen.

Der Ortsverein, so der Vorsitzende, könne sich politisch auch in Zukunft mit seinen vielfältigen Aufgaben und Vorhaben sehen lassen und habe bereits vieles angeregt: Erst dieser Tage sei mit der Fertigstellung der neuen Fahrradstraße Friedrichsaustraße ein sozialdemokratisches Anliegen umgesetzt worden. Weitere Punkte des Ortsvereins waren der Bau der Kindergärten in Pfuhl, Burlafingen und Steinheim. Der Neubau der Grundschule in Burlafingen gilt als Herzensangelegenheit der Sozialdemokraten. Weitere Themen und Pläne seien die Verbesserung und Verschönerung der Pfuhler Hauptstraße, ein zentraler Marktplatz in Pfuhl sowie ein S-Bahn-Halt in Burlafingen.

Bei den Neuwahlen wurde Rudolf Erne einstimmig als Vorsitzender bestätigt, seine Stellvertreter sind Bertrand Cheritel und Thomas Kleinhans. Schriftführer bleibt Ulrich Schäufele, Kassenwartin Rosl Schäufele. Revisoren sind Karl Kling und Günter Kammerer. (az)

