vor 55 Min.

Pfuhler bastelt Christbäumchen aus Holzresten

In seiner Werkstatt im Keller verwandelt Paul Denzel in liebevoller Kleinarbeit Abfall zu Weihnachtsschmuck für Haus und Garten. Das hat sich herumgesprochen.

Von Inge Pflüger

Die schönste Dekoration für drinnen kommt von draußen. Das jedenfalls hat Paul Denzel entdeckt, als ihn vor etlichen Jahren Holzreste inspirierten. In seiner kleinen Werkstatt im Keller entstehen seitdem entzückende Weihnachtsbäume, die mit LED-Lichterketten den Weihnachtstisch in einen kleinen Zauberwald verwandeln.

Im Pfuhler Museumsstadel kamen die Bäumchen erstmals größer raus

Das „lebendige Holz“ hat es dem Rentner angetan. Paul Denzel liebt nicht nur seine Familie und die Natur, sondern all das, was da kreucht und fleucht. Angefangen bei leeren Schneckenhäusern, Steinen und knorrigem Holz, bis hin zu alten (oder auch neuen, vom Baumarkt erhaltenen) Dachlatten. Begonnen hat sein Weihnachtsbäumchen-Boom vor etlichen Jahren, als er Restholz eines Riemchenparkett-Bodens entdeckte. So entstand die Idee. Und er ging ans Werk. Erstmals ins öffentliche Licht rückte er seine Prunkstücke vor etwa zwei Jahren bei der „Schwäbischen Weihnacht“ im Pfuhler Museumsstadel. Der ehemalige Bankkaufmann spendierte sie als Tischschmuck. Seine ursprünglich für den privaten Gebrauch gedachten kleinen Bäumchen ergänzten auch in diesem Jahr die Tischdekoration der „Schwäbischen Weihnacht“. Erneut kostenlos beigesteuert, konnten die Gäste sie gegen Spenden – oder auch nicht – mit nach Hause nehmen. „Ein Geschäft möchte ich damit nicht machen“, betont der 68-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Wie der Pfuhler beim Basteln der Weihnachtsbäume vorgeht

Nichts überlässt der Tüftler dem Zufall: Sein Endprodukt muss akkurat sein, und das wiederum setzt eine akribische Planung voraus. Setzt er dabei auf eine bestimmte Holzart? Keinesfalls, erklärt der gebürtige Pfuhler. Paul Denzel erläutert, dass es sich in der Regel um Hartholz von Laubbäumen handelt. Stimmen indes müssen die auskalkulierten Maße, zumal sie für die Form ausschlaggebend sind. Je kleiner die unteren Standhölzer, umso kleiner nämlich wird der Schmuckbaum. „Mein größter Baum war bisher etwa 1,30 Meter hoch“, sagt Denzel.

Auffallend: Die hölzernen Weihnachtsboten sind überwiegend aus Naturholz in verschiedenen Brauntönen. Wenn sie mal bemalt werden so nimmt der Bastler die elegante weiße Farbe. „So gefallen sie mir am besten“, sagt Paul Denzel, der von vielen bunten Farben nicht viel hält.

Die Hölzer (flache oder runde) werden auf das gewünschte Maß mit der Dekupiersäge geschnitten. Falls sie zu schmal sind, werden sie mit der Schraubzwinge auf die gewünschte Breite zusammen geklebt. Mit der Tischbohrmaschine bohrt Denzel ein Loch in die unterste Standlatte, in der er dann eine Gewindestange befestigt. Dann werden die Hölzer quasi übers Kreuz zur gewünschten Höhe aufgesteckt und geklebt.

Und wo gibt es die Weihnachtsbäumchen aus Holzresten?

Der Holz-Künstler bastelt nicht nur zur Weihnachtszeit. Im Sommer kreiert er beispielsweise für den Garten oder sein Eigenheim diverse Schmuckstücke aus Naturmaterial. Und wo gibt es die Tannenbäumchen? Eigentlich will Paul Denzel sie nicht verkaufen. Aber wer Lust hat, kann sich bei seiner Frau Uschi in der Pfuhler Bügelstube in der Holzgasse informieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Ausstellung im Heimatmuseum dreht sich um Schule

Themen folgen