Pfuhler gewinnt Deutschen Lehrerpreis

Sebastian Schmidt von der Inge-Aicher-Scholl-Realschule belegt ersten Platz in der Kategorie „Unterricht innovativ“

Was guten Unterricht ausmacht, davon hat Sebastian Schmidt eine genaue Vorstellung: „Guter Unterricht stellt die Lernenden in den Mittelpunkt.“ Und Schmidt muss es wissen – gestern ergatterten der Lehrer und sein Team von der Inge-Aicher-Scholl-Realschule sowie Ferdinand Stipberger mit seinem Team von der Korrespondenzschule Gregor-von-Scherr-Schule Neunburg vorm Wald ( Oberpfalz) für ihr gemeinsames Projekt „Lernbüro digital-kooperativ“ den ersten Platz beim bundesweiten Wettbewerb „Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“.

Bei dem Projekt gestalten Lehrer der beiden Einrichtungen gemeinsam den Unterricht – und das trotz einer Distanz von 280 Kilometern. Die Kooperation steht unter dem Motto „Digital lehren und lernen im Fach Mathematik“. Dabei teilen sich sieben Lehrer die Unterrichtsvorbereitungen und haben einen Kurs für alle Themengebiete der fünften Klassen erstellt und diese in einem Online-Forum zusammengetragen. Standard sind bei jedem Thema unter anderem Videos, es gibt dort auch ausgewählte Aufgaben aus dem Schulbuch und die dazu passenden Lösungen.

Insgesamt steht bei dem Projekt nicht nur Mathematik im Mittelpunkt – ebenso geht es dem Projektteam um das digitale Lernen und die Medienbildung im Allgemeinen. Doch vor allem zielt es auf das eigenverantwortliche Arbeiten der Schüler ab. Zu Hause sollen sie mithilfe des Online-Forums die grundsätzlichen Lerninhalte und grundlegenden Theorien erarbeiten, in der Schule geht es dann um die konkrete Anwendung anhand von Aufgaben. Schmidt betont: „Gute Lehrer fordern und fördern mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft die Schüler individuell und begleiten sie auf dem Weg zu selbstständigen Lernenden.“

Die Inhalte stehen in einem Online-Forum natürlich auch allen teilnehmenden Lehrern der Schulen zur Verfügung – und seit diesem Schuljahr sind das nicht nur die beiden Einrichtungen in Pfuhl und Neunburg vorm Wald: Denn das Projekt weitet sich aus, drei weitere Schulen arbeiten am Kurs für die siebten Klassen mit. Die bereits erstellten Kurse für die fünften und sechsten Klassen sollen zudem „noch weit mehr Lehrkräften“ als bislang zur Verfügung gestellt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Deutsche Lehrerpreis wird von der Vodafone-Stiftung und dem Deutschen Philologenverband vergeben. Am Projekt von Schmidt und seinem Team lobt die Jury vor allem den Austausch der unterschiedlichen Schulen: Dies ist „sehr innovativ", die „Koordination, Planung, Umsetzung und Durchführung herausragend". (az, aat)

