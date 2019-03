11.03.2019

Phänomen der Natur bei Leipheim

Märzenbecher blühen in seltener Dichte

Weiß, wohin das Auge blickt. Im Auwald bei Leipheim ist derzeit wieder ein Naturphänomen zu beobachten: Über riesige Flächen erstrecken sich die Märzenbecher. Wie ein weißer Blumenteppich bedecken die Blüten den Auwaldboden. Eine Besonderheit, die es so selten gibt. Manfred Enderle ist eigentlich Pilzexperte, doch sein Weg führt ihn regelmäßig in den Leipheimer Auwald. Er weiß, welch besonderes Naturspektakel gerade zu sehen ist. „Im Leipheimer Auwald gibt es eines der größten Märzenbecher-Vorkommen in Süddeutschland.“

Bei uns in der Region, sagt Enderle, kommen die wilden Märzenbecher nur selten und punktuell vor. In solchen Massen und auf dieser Fläche hat Enderle das Vorkommen so sonst noch nie gesehen im Landkreis. Wenn die erste frühe Frühlingssonne den Waldboden trifft, kommen die Märzenbecher zum Vorschein. In der Regel ist das schon im Februar der Fall. Die weißen Blüten mit ihren gezackten Rändern und grünen Punkten halten in der Regel etwa vier Wochen, bis sie wieder verblühen.

Der Auwald bietet die idealen Voraussetzungen für den Frühjahrsboten. Das Waldgebiet liefert mit seinem feuchten Boden und den geschützten Schattenflächen die perfekten Bedingungen für die Märzenbecher. Und so kommt es auch, dass, wie aktuell, riesige Flächen weiß leuchtend mit Märzenbechern bedeckt sind. Zum Teil erstrecken sich diese auf die Größe eines halben Fußballfeldes. In den Gärten seien häufig Schneeglöckchen zu finden. Doch Märzenbecher, die auch große Schneeglöckchen genannt werden, kämen wild nur im Auwald vor.

Gerade für Spaziergänger sind die Märzenbecher ein wahrer Blickfang. Doch pflücken oder ausgraben sollten sie die Gewächse nicht. Denn: „Die Märzenbecher sind streng geschützt“, betont Manfred Enderle. Sie stehen auch auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen. „Außerdem sind sie giftig“, warnt der Pilzexperte.

Für die Natur sind die Märzenbecher bedeutend, weiß Enderle. Die Frühlingsboten sind eine der ersten Pflanzen, die jetzt im Frühling erblühen und damit eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Der Auwald bei Leipheim ist ein besonders geschütztes Gebiet. Es gilt als Landschaftsschutzgebiet, in Teilen sogar als Naturschutzgebiet. (eff)

