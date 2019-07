vor 36 Min.

Philharmoniker spielen Franzosen: Große Klasse zum Saisonfinale

Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm begeistert im ausverkauften CCU mit Werken von Debussy, Saint-Saëns und Ravel. Die Solistin des Abends ist erst 13 Jahre alt.

Von Florian L. Arnold

Man begreift leicht, warum die Konzerte der Ulmer Philharmoniker mit so schöner Regelmäßigkeit ausverkauft sind, wenn man sich diesen französischen Abend im Congress Centrum in Erinnerung ruft. Zunächst geht das Licht aus – komplett. Das Publikum: Leicht irritiert. Ein Stromausfall? Mitnichten. Ein Lichtkegel richtet sich auf eine Empore, wo als stimmig-intimes Solo die „Syrinx“ von Claude Debussy durch Solistin Karin Schweigart-Hilario ertönt. Eine zarte und ungemein klangschöne Einstimmung auf die direkt anschließenden „Trois Nocturnes“ desselben Komponisten.

Mit seinen fließenden, sphärischen Klängen erscheint uns Debussy heute ganz vertraut, ja lieblich; zu seiner Zeit war er ein unerhörter Neuerer, der mit seinen (damals) eigentümlichen Harmonien und Werken wie „Prélude à l’après-midi d’un faune“ und „La mer“ seine Zeitgenossen verblüffte. Tatsächlich begann er eine neue musikalische Ära, die mit den „Trois Nocturnes“ von 1900 einen Höhepunkt fand und spät seinen Durchbruch bedeutete. Drei „Dämmerungsszenen“ schrieb Debussy, in der Lesart des Debussy-Liebhabers Jean Cocteau vielmehr jedoch „vertonte Naturwunder“, die Debussy als „Übersetzer“ in Klänge fasste.

Das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Timo Handschuh fand vom ersten Ton an die richtige Balance aus innerem Glühen und dynamischen Klangfarben-Schattierungen. Eine ganz geglückte Balance aus überlegter Tiefenschärfe und schwärmerischem Ausholen auch im vom Extrachor begleiteten „Sirenes“, dem letzten Satz von Debussys dreisätziger Suite in symphonischer Form. Viele schöne Aha-Momente, wenn aus der Instrumentationspracht unerwartet hauchfeine Details wie die Harfen-Einwürfe aufflackerten oder der Frauenchor die letzten Töne als gesummten Ton subtil über den ausklingenden Streichern schweben lässt.

Die 13-jährige Maya Wichert an der Violine spielt in Ulm virtuos

Nicht weniger formidabel auch das 3. Violinkonzert von Camille Saint-Saëns, ganz staunenswert von der erst 13-jährigen Virtuosin Maya Wichert gehandhabt. Saint-Saëns, seinerzeit starker Wagner-Befürworter und im germanophoben Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein Förderer deutscher Sinfonik, hatte es zu Lebzeiten nicht immer leicht mit seinen Landleuten. Manchen galt er als zu verspielt, auch vernahm man seine aus vielen Kulturen beeinflussten Klangfarben oft mit Befremden. Wenn auch weniger radikal als Debussy, so beeinflusste Saint-Saëns, der 1921 86-jährig verstarb, die Musik ganz enorm. Effektstark eingesetzte Instrumentierungen wie auch selbstverständliche Einfügungen ausländischer Harmoniken zeichneten seine Werke häufig aus. Auch das Violinkonzert mit seinem prägnanten Solopart und dem offensichtlich spanisch-beeinflussten Schlusssatz geizt nicht mit zarten Aquarelltönen, die mit aufbrausenden Blechbläsern kontrastieren.

Maya Wichert, streng fokussiert, legte eine wundervoll detailreiche Interpretation dieses Konzertes in atmosphärischer Nachbarschaft zu Debussy vor. Vorzüglich in den Tempi und mit packender Intensität meisterte sie das leider wenig bekannte Meisterwerk; das Publikum staunte. Zu Recht: In Saint-Saens drittem Violinkonzert ist der Solistenstimme mehr Raum gegeben als in vielen anderen vergleichbaren Werken. Der Applaus: überschäumend. Fast verlegen nahm Wichert den hochbrandenden Beifall und die verdienten Bravo-Rufe entgegen und bedankte sich mit einer herrlich duftigen Zugabe in Form der „Mediation“ aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet.

Timo Handschuh und sein Orchester machen Ravels "La Valse" zum Erlebnis

Als dritter im Bunde fand sich Maurice Ravel mit seinem lodernden Abgesang auf den Wiener Walzer im Konzertprogramm. Debussy, Ravel und Saint-Saëns – was auf den ersten Blick vielleicht als Reihung von angenehmen Klängen scheinen mochte, erwies sich in der Durchführung als dynamische und rundum begeisternder Tiefblick ins Werk dreier Komponisten, die vieles teilten und dennoch höchsteigen komponierten. Dirigent Handschuh und seine Philharmoniker machten Ravels „La Valse“ zu einem furiosen Erlebnis: Das mitunter dämonische Zerfasern eines Walzer-Rhythmus, die fast wütend hochbrausende Schluss-Sequenz – das hatte Feuer und Klasse.

Das fünfte Philharmonische Konzert dieser Saison: Begeisternd, rauschhaft und in den Details dynamisch und prägnant. Chapeau!

