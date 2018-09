21.09.2018

Poetry Slam: Junge Poeten zwischen altem Stein

Zum zweiten Mal wird das Steinmetzmuseum Schauplatz eines Literaturabends. Dabei prallen Kontraste aufeinander.

Von Florian L. Arnold

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der pittoreske Museumsraum Schauplatz eines Literaturabends, moderiert vom Biberacher „Wortkonzert“-Macher Tobias Meinhold, der selbst in der Poetry Slam-Szene unterwegs ist. Drei Slammer holte er für die Steinwerkstatt, wobei der 27-jährige Andreas Rebholz quasi ein Lokalmatador ist, während Marius Loy und Lena Hofhansl die Esslinger Lesebühne „Mängeleksemplare“ umtreiben.

In der Steinwerkstatt erwartete die Besucher allerdings kein typischer Poetry Slam - wie sie „Slam-Urvater“ Marc Kelly Smith, der diese Kunstform 1986 zum ersten Mal in Chicago präsentierte, festlegte: die Texte dürfen maximal sechs Minuten dauern und müssen ohne Requisiten vorgetragen werden. Also ohne Verkleidung, Musikinstrumente, Helfer, Familie und Haustier. In der Steinwerkstatt hatte man ohne Wettbewerbsrahmen und Zeitlimits viel Raum für die unterschiedlichen Texte des Trios. Lena Hofhansl betritt mit einem ironischen Lächeln die Bühne: „Hallo, ich bin die Frau“, sagt sie mit Seitenblick auf die männlich dominierte Bühne. Und legte los mit starken Texten, unter anderem einer deftig-satirischen Abrechnung mit dem Studium, in dem man sich mit „Red Bull“ aufputsche und danach mit „Baldrian“ abkühlt.

Aberwitziges Tempo beim Poetry Slam im Steinmetzmuseum

Kontrastprogramm: Marius Loy ist ein Powerpaket, das vom ersten Wort an reichlich Bühnenerfahrung demonstriert. Kein Wunder, der 1992 geborene Poet hat auch als Schauspieler Erfahrungen gesammelt und kredenzt seine Texte mit aberwitzigem Tempo, gefühlte 1000 Wörter in der Sekunde. Da kommt nicht jeder mit. Ist Absicht. „Haben Sie alles verstanden?“ fragt er ins Publikum. Einer wagt es zu nicken. „Sehen sie!“, sagt Loy schlagfertig, „so sehen Lügner aus“. „Verwzurbelte Lyrik“ nennt er seine rasanten Collagen aus Zitat, Persiflage und Hommage, die vom romantischen Gedicht bis zur Beat-Lyrik alles beinhaltet. Sprache und Fabulieren sind ein wichtiges Ventil des 26jährigen, der mit poetischer Brillanz und rasiermesserscharfer Satire gefiel.

Bei einem Thema trafen sich alle drei Autoren doch: Beziehungsprobleme. Den aus Sigmaringendorf stammenden Andreas Rebholz beschäftigte eine Abfuhr in einer Ulmer Kneipe derart, dass er daraus einen fulminanten Text schmiedete: „Engel und Teufel“ holt die inneren Stimmen auf die Bühne, die in einem saftigen „Battle“ für und wider der Abfuhr aufzählen. Auch gegen das Bashing von Dorf- und Landleben hat der Slammer etwas: „Der Kiffer baut Joints, der Schwabe baut Häuser. (…) Am Arsch aber auch am Herzen der Natur!“ Ob sich das Poetryslammen über die Jahre verändert habe, fragte Meinhold schließlich seine Gäste. Die bejahten: Viele Profi-Comedians und -kabarettisten seien mittlerweile auch auf Slam-Bühnen anzutreffen. „Das ist nicht nur zum Nachteil der Szene“, wie Marius Loy findet.