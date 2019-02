14:00 Uhr

Politik machen ist in Ulmer Kindergärten erlaubt

Wo dürfen sich Parteien und ähnliche Gruppen treffen? Ein Streit zwischen Stadt Ulm und AfD hat die Debatte brisant gemacht.

Von Sebastian Mayr

Am Ende scheiterte das geplante Treffen von radikalen Mitgliedern der AfD auch an einem Formfehler. Die Stadt Ulm hatte die Dialogveranstaltung „Alternativ bleiben“ im Bürgerzentrum Eselsberg abgelehnt. Weil eine Vollmacht fehlte, wies das Verwaltungsgericht Sigmaringen die Anträge als unzulässig zurück (hier lesen Sie mehr dazu). Jetzt hat der Ulmer Gemeinderat neue Regelungen festgelegt. Die am Mittwoch einstimmig beschlossene Nutzungsordnung soll Klarheit und Einheitlichkeit schaffen. Eine einheitliche Reglung hatte es bisher nicht gegeben. Das zu ändern hatte sich Kulturbürgermeisterin Iris Mann bereits im vergangenen Jahr vorgenommen.

Auf Veranstaltungen im von der AfD ausgewählten Bürgerzentrum Eselsberg hat die Entscheidung keinen Einfluss: Die Räte haben die neuen Bestimmungen auf Räume beschränkt, die vorwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden – zum Beispiel Kitas, Schulen, Jugendhäuser und die Musikschule mit ihren Zweigstellen.

Streit zwischen AfD und Stadt Ulm

Die erste Debatte im Bildungsausschuss Ende Januar hatte Iris Mann auf Wunsch der Räte in den nicht-öffentlichen Teil verschoben. Grüne, FWG und FDP hatten einen Alternativvorschlag vorgelegt. Fraktionen des Gemeinderat und der Ortschaftsräte sollten Schulen, Kitas, Jugendhäuser & Co. demnach weiter nutzen dürfen – außer im Wahlkampf, also jeweils vier Monate vor einer Wahl in Ulm. Diesen Antrag zogen sie aber wieder zurück. Sonderrechte für gewählte Parteien gibt es also nicht. Statt dessen hat der Gemeinderat entschieden: In den besagten vier Monaten darf keine politische Partei oder Gruppierung Jugendeinrichtungen nutzen. In der übrigen Zeit gilt diese Einschränkung nicht. In wenigen Tagen beginnt ein Verbots-Zeitfenster: Am 26. Mai, also in etwas mehr als vier Monaten, wählen die Ulmer den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Alle politischen Parteien sollen gleich behandelt werden, haben die Räte entschieden. Worauf die neuen Nutzungsbedingungen keinen Einfluss haben, ist die Bildungsarbeit in Schulen und anderen Einrichtungen: Sie dürfen politische Vertreter einladen und Veranstaltungen zur politischen Bildung organisieren – egal wann.

