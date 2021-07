Streit in Biberach eskaliert: Autofahrer sticht mit Messer auf Passant ein

Ein Streit ist in Biberach gewaltig eskaliert: Ein Autofahrer stach auf einen Passanten ein. Der Tatverdächtige ist aber schon wieder auf freiem Fuß.

Ein Streit ist am Mittwoch in Biberach gewaltig eskaliert. Erst kam es zwischen einem Autofahrer und einem Passanten zu einer verbalen Auseinandersetzung. Doch dann sei der Mann aus seinem Wagen ausgestiegen und habe mit einem Messer auf den Passanten eingestochen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der 23-jährige Passant wurde bei dem Vorfall, der sich gegen 18.45 Uhr in der Rißstraße ereignete, schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seinem Auto.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter

Die Polizei fahndete anschließend mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. In der Nacht konnte die Polizei das Fahrzeug in einem Nachbarort von Biberach sicherstellen. Auch der Tatverdächtige sei schnell ermittelt worden: Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, auf den 23-Jährigen eingestochen zu haben. Er wurde festgenommen.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Warum, dazu macht die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Die Biberacher Polizei (07351/4470) habe nun die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Hintergründen für die Auseinandersetzung aufgenommen, heißt es. (AZ)